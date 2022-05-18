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  4. ПЕТРАКОВ: «Теперь игроки едут на два дня в постель к женам работать»
Чемпионат мира
18 мая 2022, 21:50 | Обновлено 18 мая 2022, 21:59
2681
1

ПЕТРАКОВ: «Теперь игроки едут на два дня в постель к женам работать»

Главный тренер сборной Украины пошутил после матча с «Риекой»

18 мая 2022, 21:50 | Обновлено 18 мая 2022, 21:59
2681
1
ПЕТРАКОВ: «Теперь игроки едут на два дня в постель к женам работать»
УАФ

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков в шутку прокомментировал товарищеский матч с хорватской «Риекой» (1:1).

«Футболистам теперь нужно поработать в постели. Они уезжают к женам. Пусть два дня работают в постелях. Если силы будут (улыбается).

Мы собрались еще 30 апреля, добирались двое суток. Сначала приехали игроки «Шахтера», 5 мая прибыли динамовцы. Ребята хорошо тренировались, провели сборы и три игры. Ни к одному из них нет вопросов. Сейчас мы будем принимать решения, они всегда сложны, но такой футбол – здесь выживают самые сильные. Теперь даем ребятам два выходных. Я доволен собранием.

Пока нет запланированной игры на 23 мая, но мне говорят, что она может состояться. Также на 90% мы сыграем с командой ДР Конго 26 числа, когда соберутся все легионеры. 30 мая потренируемся и вылетим в Глазго. Дай Бог, чтобы все были здоровы, ведь в этот уик-энд будет тур английской Премьер-лиги. Малиновский пропускает матч «Аталанты» и приедет раньше.

Относительно травмы Попова, то в Риме сказали, что ахилл цел, незначительные повреждения. Завтра на его состояние посмотрит врач. Сказали, что понадобится около недели. Все самое страшное насчет Дениса позади.

А сегодня была не та картинка, которая должна быть. Дорога была очень тяжелая. Сегодня мы встали в 8 утра, поехали в аэропорт, где была задержка рейса на полчаса. Прибыли в Риеку, а там температура 27 градусов. Пока доехали в гостиницу. Но не подумайте, что я оправдываюсь. Такого у меня никогда не было. Просто ребята буквально час отдохнули и уехали на игру. Большое спасибо им за то, что сегодня сыграли.

Выходные дни? Со своим тренерским штабом будем на базе, съездим в Любляну, посмотрим город. Тренерам тоже нужно отдохнуть от футбола, чтобы набраться сил. В 2012 году я приезжал сюда на юношеский чемпионат Европы.

Просмотр финала Лиги Европы? Мы сейчас поедем в отель, там будет ужин. Потом садимся в автобус, отправляемся в Любляну, так что посмотрим матч уже в записи».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Cheng
Бедные пацаны,столько проблем: проснулись в 8 утра,задержали рейс на 30 мин.,потом долбаная Риека с +27*С; в отеле были всего часик и сразу тяжелейший матч с хорватским грандом; еле-еле вырвали ничью и получили задание 2 дня работать в постели с жёнами... "Испанский стыд" - этому дауну почти 60,а ума так и не нАжил. За наших красивых мальчиков,которые "популяризируют" Украину в Европе как-то и говорить нечего и не хочется - отыграли как "боги".
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