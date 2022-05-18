Чемпионат мира18 мая 2022, 20:55 | Обновлено 18 мая 2022, 20:59
2436
0
Риека – Украина – 1:1. Удар с лета от Гармаша. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Хорватии 18 мая
18 мая 2022, 20:55 | Обновлено 18 мая 2022, 20:59
2436
0
18 мая сборная Украины в Хорватии провела товарищеский матч против «Риеки».
Риека – Украина – 1:1. Видео голов и обзор матча
Полная видеозапись матча
ГОЛ! 0:1. Гармаш, 24 мин.
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Дрмич (Риека).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (УКРАИНА).
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