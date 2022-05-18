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  4. Риека – Украина – 1:1. Удар с лета от Гармаша. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Риека
18.05.2022, FT 1 : 1
УКРАИНА
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Чемпионат мира
18 мая 2022, 20:55 | Обновлено 18 мая 2022, 20:59
2436
0

Риека – Украина – 1:1. Удар с лета от Гармаша. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Хорватии 18 мая

18 мая 2022, 20:55 | Обновлено 18 мая 2022, 20:59
2436
0
Риека – Украина – 1:1. Удар с лета от Гармаша. Видео голов и обзор матча
УАФ

18 мая сборная Украины в Хорватии провела товарищеский матч против «Риеки».

Риека – Украина – 1:1. Видео голов и обзор матча

Полная видеозапись матча

ГОЛ! 0:1. Гармаш, 24 мин.

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Дрмич (Риека).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (УКРАИНА).
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Источник Sport.ua
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