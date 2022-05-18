В среду, 18 мая, сборная Украины проведет третий товарищеский поединок в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022. Соперником нашей команды станет хорватская «Риека». Матч состоится в Риеке на стадионе «Руевица» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее в товарищеских матчах «сине-желтые» обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1) и итальянский «Эмполи» (3:1). Отметим, что два гола в этих встречах забил дебютант нашей главной команды Александр Пихалёнок.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Риека» – Сборная Украины, за которой можно следить здесь.