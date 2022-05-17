18 мая сборная Украины в Хорватии проходит товарищеский матч против «Риеки».

Поединок начнется в 19:00 по Киеву. Сине-желтые готовятся к матчам плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 1, сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Риека – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция