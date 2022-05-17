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Товарищеские матчи
Риека
18.05.2022 19:00 - : -
УКРАИНА
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Чемпионат мира
17 мая 2022, 06:15 | Обновлено 17 мая 2022, 06:17
478
0

Риека – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 мая в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Хорватии

17 мая 2022, 06:15 | Обновлено 17 мая 2022, 06:17
478
0
Риека – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая сборная Украины в Хорватии проходит товарищеский матч против «Риеки».

Поединок начнется в 19:00 по Киеву. Сине-желтые готовятся к матчам плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 1, сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.

  • Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Риека – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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