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02 июня 2022, 00:55 | Обновлено 02 июня 2022, 02:08
2017
3

Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»

Наставник сборной Украины поделился впечатлениями от игры с Шотландией

02 июня 2022, 00:55 | Обновлено 02 июня 2022, 02:08
2017
3
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Петраков и Ярмоленко

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков прокомментировал выход сине-желтых в финал плей-офф отбора к ЧМ-2022 после победы над командой Шотландии в Глазго (3:1).

– Какие эмоции вы испытываете сейчас? Что они для вас значат?

– Сейчас эмоций уже нет, они остались на футбольном поле. Эта победа очень многое значит для нашей страны.

– Ожидалось, что сборная Украины приложит огромные усилия для победы. Однако многих удивило то, насколько вы скомпоновано и дружно играли. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Спасибо за оценку нашего труда. Футбол – это командная игра, это мои футболисты, которые сделали все для победы. Надо их всех поблагодарить. Думаю, сейчас на нашей Родине все люди, все представители ВСУ, которые в окопах, казармах, госпиталях, все наши болельщики благодарят, аплодируют. В первую очередь, это победа ребят.

– Что бы вы пожелали тем людям, которые сейчас борются за свободу Украины?

– Мы сегодня играли для них. Я ребятам сказал перед выходом на поле, что мы играем в футбол для простых людей, для нашей страны, для болельщиков, для пострадавших. Мы сделали небольшой шаг – вышли в финал. Впереди игра с Уэльсом. Могу сказать, что мы сделаем все, что зависит от нас. Мы сегодня обрадовали людей. Мы гордимся тем, что являемся украинцами, прославляющими нашу страну в тяжелое время.

Хотел бы очень поблагодарить Шотландию за гостеприимство. Здесь нас приняли очень хорошо. Я прошелся по улицам Глазго, ко мне подходили люди, желали удачи. Желаю их команде и главному тренеру Стиву Кларку всего лучшего.

– Довольны ли вы физическими кондициями наших ребят? Довольны ли вы игрой Артема Довбика, забившего гол, но упустившего два неплохих момента?

– Не хочу сейчас разбирать игру. Люди, занимающиеся футболом, мои коллеги-тренеры меня поймут. Теперь не до этого. Я сказал, что доволен тем, как играли ребята, а разбор будем делать потом. Я сейчас пуст, выхолощен. Простите, но не буду сейчас разбирать игру.

– Впереди матч против Уэльса. Хватит ли времени на подготовку к этому сопернику?

– Согласно нашим планам завтра в 11:30 вылетаем в Кардифф. Вечером у нас тренировки в двух группах. Дальше будут тренировки, подготовка, ребята будут восстанавливаться.

– Хотелось бы услышать несколько слов о нашей легенде, Андрее Ярмоленко, забившем уже 45-й гол за сборную Украины.

– Вы имеете в виду, что он уже стар (улыбается)? Он себя хорошо чувствует, молодой парень. Ему еще играть и играть, прогрессировать.

– Александр Зинченко был очень эмоционален на предматчевой пресс-конференции. Как ему удалось сконцентрироваться на игре, чтобы стать одним из лидеров команды?

– Зинченко – очень патриотический парень, очень переживает, все воспринимает близко к сердцу. Он – искренний украинец. У нас все ребята такие. Кто-то держится, кто-то не может удержаться. Не дай Бог, чтобы на чью-то землю пришло такое горе. Пока оно не коснулось тебя и твоей семьи, ты этого не понимаешь. У нас столько погибло людей – женщин, детей. То, что Саша говорил – искренне, от души.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Макгрегор (Шотландия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
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Источник Украинская ассоциация футбола
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andre_lui
Ярмоленко суперстар!!!
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+5
Tasha19
В збірній в Ярмоленка завжди друга молодість)
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+3
Mad_Макс
Ярмо молодец ,очень сильно ,а вот мудрик  мудрило,это будущий золотой мяч.и не один как минимум !!!
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+2
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