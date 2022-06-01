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  4. Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Чемпионат мира
Шотландия
01.06.2022, FT 1 : 3
УКРАИНА
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Чемпионат мира
01 июня 2022, 23:43 | Обновлено 02 июня 2022, 00:49
36918
12

Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022

01 июня 2022, 23:43 | Обновлено 02 июня 2022, 00:49
36918
12
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины провела полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

У сборной Украины голы забили Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Артем Довбик, а у хозяев поля отличился Каллум Макгрегор.

Теперь 5 июня сборная Украины встретится в Кардиффе в финальном матче отбора со сборной Уэльса.

ЧМ-2022. Плей-офф квалификации

Шотландия – Украина – 1:3

Голы: Макгрегор, 79 – Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+5.

Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор

Исполнение гимна Украины

ГОЛ! 0:1. Андрей Ярмоленко, 33 мин.

ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 49 мин.

ГОЛ! 1:2. Каллум Макгрегор, 79 мин.

ГОЛ! 1:3. Артем Довбик, 90+3 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Макгрегор (Шотландия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Henriklarsson11
Молодці. Достойно підтримали бойовий дух який панує зараз у нашій країні
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+6
Andrey_1992
Слава Україні!!! З Перемогою, ще один крок до ЧС зроблено!
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+4
bonv
Респект і уважуха!!!
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+4
Burevestnik
Молодці !!!
але Довбик...  Молодець, що забив лише із третьої спроби
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+2
KIEWADIM
С Уельсом одна игра , или две?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Hg
Вот плохо что Уэльс сегодня проиграл Польше...
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0
Burevestnik
про Мудрика
є швидкість, мислення на полі, АЛЕ !!!
в захист повертатись не хоче !!! (???)
Петраков кричить Мудрику про повернення в захист, а той на це поклав...
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Сергей Ионов
З виграшем, бо Перемога буде далі! 
Всі молодці крім Петракова і Мудрика!
Ща за заміна на 4 доданій!!! Нащо???
Нащо на полі бум Мудрик, він півчасу  в офсайді!!! І навіть не повертався,  коли вся команда оборонялася!!! Гнати нахрін! Це не відношення до збірної!! Всі  працюють на захист через неможу, він  вийшов стояти в офсайді і зав'язувати бутси!!!
Шотландці ніяки, основою катали їх як хотіли! Якби не воротар влетіло б дуже багато!
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-6
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