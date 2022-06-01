Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022
1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины провела полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка
У сборной Украины голы забили Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Артем Довбик, а у хозяев поля отличился Каллум Макгрегор.
Теперь 5 июня сборная Украины встретится в Кардиффе в финальном матче отбора со сборной Уэльса.
ЧМ-2022. Плей-офф квалификации
Шотландия – Украина – 1:3
Голы: Макгрегор, 79 – Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+5.
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Исполнение гимна Украины
ГОЛ! 0:1. Андрей Ярмоленко, 33 мин.
ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 49 мин.
ГОЛ! 1:2. Каллум Макгрегор, 79 мин.
ГОЛ! 1:3. Артем Довбик, 90+3 мин.
События матча
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але Довбик... Молодець, що забив лише із третьої спроби
є швидкість, мислення на полі, АЛЕ !!!
в захист повертатись не хоче !!! (???)
Петраков кричить Мудрику про повернення в захист, а той на це поклав...
Всі молодці крім Петракова і Мудрика!
Ща за заміна на 4 доданій!!! Нащо???
Нащо на полі бум Мудрик, він півчасу в офсайді!!! І навіть не повертався, коли вся команда оборонялася!!! Гнати нахрін! Це не відношення до збірної!! Всі працюють на захист через неможу, він вийшов стояти в офсайді і зав'язувати бутси!!!
Шотландці ніяки, основою катали їх як хотіли! Якби не воротар влетіло б дуже багато!