1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины провела полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

У сборной Украины голы забили Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Артем Довбик, а у хозяев поля отличился Каллум Макгрегор.

Теперь 5 июня сборная Украины встретится в Кардиффе в финальном матче отбора со сборной Уэльса.

ЧМ-2022. Плей-офф квалификации

Шотландия – Украина – 1:3

Голы: Макгрегор, 79 – Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+5.

Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор

Исполнение гимна Украины

ГОЛ! 0:1. Андрей Ярмоленко, 33 мин.

ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 49 мин.

ГОЛ! 1:2. Каллум Макгрегор, 79 мин.

ГОЛ! 1:3. Артем Довбик, 90+3 мин.