В первый день лета, на знаменитом стадионе Глазго «Хэмпден Парк», сборная Украины проведет полуфинальный поединок плей-офф ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии. Матч должен был состояться еще в марте, но из-за рашистской агрессии в Украину решением УЕФА был смещен во времени на более чем два месяца.

Победитель противостояния в Глазго встретится пятого июня со сборной Уэльса.

Шотландия

В своей отборочной группе на ЧМ-2022 сборная Шотландии заняла второе место, опередив национальные команды Израиля, Австрии, Фарерских островов и Молдовы, и уступив лишь Дании. В итоговой таблице команда Кларка финишировала с 23 очками – отличный показатель для того, чтобы претендовать даже на первое место (для сравнения: в своей отборочной группе сборная Украины, занявшая тоже вторую строчку, набрала «лишь» 12 очков). Но на беду островитян, в их группе оказалась феноменальная Дания, которая выступила еще лучше. Но, к чести шотландцев нужно отметить, что они дома сумели обыграть датчан.

Отличительной чертой нынешней сборной Шотландии, которую Стив Кларк собирал фактически по крупицам, есть потрясающая «живучесть» в родных стенах. На «Хэмпден Парке» Шотландия не проигрывала уже давно. Не проиграла она не только в отборе на ЧМ-2022, но и в двух товарищеских поединках, которые команда сыграла в марте (было зафиксировано две ничьих с поляками и австрийцами).

Вместе с тем сборная Шотландии все еще остается приверженцем типичного «олдскульного» британского футбола: акцент на атлетизм и вертикальные передачи, много борьбы и движения, много прессинга, ставка на стандартные положения.

Однако Кларк, руководящий сборной уже два с половиной года, потихоньку меняет стереотипы. Под его руководством «тартановая армия» становится все более вариативной и тактически грамотной командой.

В последние годы главной бедой «скоттов» была оборона. Не обладая звездным составом, к тому же, играя раньше в два центрбека, шотландцы могли себе позволить разгромно проигрывать даже Казахстану. Но Кларк постепенно наладил игру своих подопечных в защите. И теперь его команда пропускает немного. В группе отбора на ЧМ-2022 шотландцы пропустили лишь семь мячей. Это действительно «лишь», ибо раньше они пропускали намного больше (к примеру, в отборе на ЧЕ-2020 они от одной только Бельгии в двух поединках пропустили семь голов).

Достичь относительного баланса в защите Кларку удалось непросто. Для этого он пошел на эксперименты. Тренеру пришлось переквалифицировать левого защитника Тирни в центрбека, так как место левофлангового оборонца было отдано на откуп Робертсону. Поначалу затея не находила должного отклика у Тирни, но ради сборной игрок «Арсенала» пошел на компромисс.

Кларк фактически «перезапустил» в сборной карьеру Мактоминея: яркий, атакующий полузащитник, ориентированный в своем клубе («МанЮнайтед») на созидание, в своей национальной сборной отрабатывает в обороне.

И подобных примеров «трансформации» в нынешней сборной Шотландии немало. Эта команда действительно не хватает звезд из небосклона, и по уровню индивидуального мастерства уступает многим коллективам. В том числе и нашей команде. Но то, что этот соперник отлично готов физически и морально, тем более перед родными болельщиками, делает его очень и очень серьезным оппонентом.

Стивен Кларк, главный тренер сборной Шотландии:

- У нас есть люди, которые просмотрели все три товарищеских матча сборной Украины, и мы проанализировали их. Участие в играх принимали только футболисты из чемпионата Украины, и многие из них были вычеркнуты из окончательного состава. У нас будет представление об определенных схемах игры соперника, но это может измениться, когда появятся такие игроки, как Зинченко, Миколенко, Яремчук и Ярмоленко. Украина – хорошая команда, технически и тактически. Они играют первым номером и приедут на «Хэмпден Парк», чтобы обыграть нас.

Украина

Как и шотландцы, сборная Украины в своей отборочной группе на ЧМ-2022 заняла второе место. Но, в отличие от подопечных Кларка, заблаговременно «застолбивших» за собой вторую строчку, подопечные Петракова смогли решить свои турнирные задачи лишь в последнем туре, одолев на выезде сборную Боснии и Герцеговины. Одержав в восьми матчах две победы и шесть ничьих, «сине-желтые» сумели успеть на «уходящий поезд» и занять второе место, пропустив вперед сборную Франции.

Сейчас мы бы уже давно знали, поедет ли наша главная футбольная команда на ЧМ-2022, или нет, ведь изначально матчи плей-офф были прописаны в календаре марта. Но все изменилось 24 февраля, после нападения россии на нашу страну. Чемпионат Украины по футболу был приостановлен и в итоге так и не доигран, УЕФА долго определялся с датой проведения игры против Шотландии, в итоге выбрав первое июня.

С конца апреля делегация сборной Украины готовилась к поединку против Шотландии в Словении. В распоряжении нашей команды были комфортные и современные условия: стадион, база, гостиница. Президент УЕФА Чеферин лично похлопотал. Но вот соперники на этом сборе у нас были «так себе». Это если говорить объективно.

На первом этапе подготовки подопечные Петракова сыграли три спарринга. И все – против клубных команд: гладбахской «Боруссии» (2:1), «Эмполи» (3:1) и «Риеки» (1:1). В тех матчах принимали участие футболисты из чемпионата Украины.

Когда подтянулись легионеры, начался второй этап подготовки – уже непосредственно к матчу против шотландцев. Однако сыграть контрольный поединок не получилось: по некоторым данным, предложенные варианты спаррингов нашему тренерскому штабу не подошли.

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Вместо этого Петраков решил провести двустороннюю игру, которая была строго засекречена. Известно лишь, что она продолжалась 90 минут и закончилась ничьей 1:1. В том поединке, по словам главного тренера нашей сборной, моделировалась игра непосредственно на матч первого июня.

Травмированных игроков из основной обоймы у нас нет. У Петракова есть отличный выбор: фактически по два равноценных исполнителя на каждую позицию. О кадровых нюансах подготовки сборной Украины на матч против Шотландии мы говорили чуть раньше, посему нету смысла повторяться. Отметим лишь, что очень много будет зависеть от того, какую именно игровую формулу и какую именно манеру игры (вторым или первым номером) изберет наш тренерский штаб.

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины:

- Было бы неправильно, если бы я сбежал из своего города, где родился. Но мне сказали: «Ты слишком стар и не имеешь никаких военных навыков». Вместо этого лучше выведи нас на чемпионат мира. Это очень большая ответственность. Я чувствую это больше по мере приближения игры против Шотландии. Многие из наших болельщиков - солдаты украинской армии.

Личные встречи

Турнирная судьба сводила команды лишь единожды – в отборе на Евро-2008. Тогда соперники обменялись домашними победами. В Киеве подопечные Блохина уверенно выиграли у «скоттов» 2:0, а вот у Глазго «сине-желтые» так же «уверенно» проиграли – 1:3.

Прогноз

Если бы данная игра состоялась в «нормальных» условиях, то бишь в изначальные сроки, и не было бы войны, фаворитом противостояния можно было бы считать хозяев. Уж очень удачно они выступают в последнее время в родных стенах. Да и сумел-таки Кларк преобразить унылую посредственность, коей не так давно была «тартановая армия», в действительно боевую единицу.

Но сейчас ситуация иная. Причем кардинально. И простые болельщики сборной Шотландии, и практически все игроки этой сборной выступили с поддержкой нашей национальной команды, нашей страны. Это отнюдь не значит, что они готовы подарить нам путевку в финал против Уэльса. Это значит лишь то, что сборная Украины на «Хэмпден Парке» будет иметь отличную поддержку. И сумасшедшую мотивацию, ведь нужно взаправду играть и за себя, и за того парня. За того, который на фронте. Посему предположим, что сборная Украины в непростом, боевом поединке одержит минимальную победу.

Ориентировочные составы:

Шотландия: Гордон, О'Доннел, Мактоминей, Купер, Тирни, Робертсон, Гилмор, Макгрегор, Кристи, Макгинн, Адамс

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

1 июня, среда