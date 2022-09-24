Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Лига наций
Армения
24.09.2022, FT 0 : 5
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
24 сентября 2022, 17:53 | Обновлено 24 сентября 2022, 18:42
7226
35

Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению

Коллектив Александра Петракова отвел душу перед решающим матчем

24 сентября 2022, 17:53 | Обновлено 24 сентября 2022, 18:42
7226
35
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
УАФ

После матча в Глазго, который сборная Украины провела несколько дней назад, настроение у болельщиков нашей национальной команды было совсем не радужное. И дело даже не в разгромном поражении, позволившем команде Шотландии в турнирной таблице обойти «сине-желтых». Игра, продемонстрированная подопечными Александра Петракова, очень разочаровала. Мы не увидели желания футболистов биться за результат на поле, что привело к безвольному поражению. После такой оплеухи от «Тартановой армии» итог противостояния в Ереване вызывал опасения. Оставалось надеяться, что тренерский штаб сборной Украины сумеет найти нужные слова, чтобы зарядить и должным образом настроить футболистов.

Стартовый состав украинцев кардинальным образом отличался от того, который с первых минут вышел на матч против Шотландии. Место в воротах занял Лунин, заменивший уехавшего в молодежную сборную Трубина. Трио центрбеков составили Качараба, Кривцов и Забарный, а разгонять атаки на флангах должны были Миколенко и Тымчик. Позиции в опорной зоне заняли Игнатенко и Сидорчук. На острие атаки нашей команды мы снова увидели Яремчука, которому с флангов должны были доставлять мяч Цыганков и Зубков.

Сразу после стартового свистка украинцы взяли мяч под контроль, а хозяева поля, отдав территорию, сконцентрировались на контратакующей игре. И первый голевой момент создали именно армяне. Кривцов обрезался в центре поля, после чего Селараян убежал к нашим воротам. К счастью, в этом эпизоде уверенную игру продемонстрировал Лунин.

Несмотря на территориальное преимущество, «сине-желтые» долго не могли толком подобраться к штрафной соперников. Только на 20-й минуте у Игнатенко прошел заброс на ход Цыганкову, который с острого угла не пробил голкипера. А уже следующий момент, созданный нашими футболистами, завершился неприятностями для Армении. Цыганков в левом углу штрафной подключил Зубкова, прострел которого на дальней штанге замкнул Тымчик.

После результативной атаки гостей рисунок игры особо не изменился. Но в то же время, армяне, которым нужно было отыгрываться, начали действовать более агрессивно в отборе. И будь армянские футболисты чуть мастеровитее, у «сине-желтых» могли бы возникнуть проблемы. По крайней мере, украинцы дважды фолили в непосредственной близости от своей штрафной, но хозяева не сумели извлечь пользу из этих ситуаций. Впрочем, и наша команда играла по результату и не спешила нагнетать ситуацию у ворот соперников.

Армяне активно начали вторую половину встречи, и обороне нашей команды пришлось пережить непростые минуты. Но на полноценный штурм ворот сборной Украины у хозяев рвения/мастерства не хватило. «Сине-желтые» перевели игру в центр поля, а вскоре удвоили свое преимущество. После прострела Тымчика с правого фланга Цыганков пропустил мяч, и Зубков в касание нанес точный удар. А через несколько минут счет до разгромного едва не довел Цыганков: его удару немного не хватило точности.

Второй гол полностью успокоил украинцев, которые заиграли раскрепощенно. В середине второго тайма на поле вышли Ярмоленко и Довбик, которые сразу приняли участие в еще одной голевой комбинации. После заброса Ярмоленко Зубков под углом вышел на Юрченко и технично перебросил голкипера, а Довбик головой подправил мяч в сетку.

После этого украинцы поймали кураж, а хозяева совсем расстроились. Четвертый гол забил Игнатенко, который из-за пределов штрафной пробил точно под штангу. Но и на этом голепад в ворота сборной Армении не закончился. Довбик сыграл эффектно, а главное эффективно, в штрафной соперников, поставив точку в поединке.

Сборная Украины вернула себе первую позицию группы В1 (по крайней мере, до окончания матча Шотландия – Ирландия). Заключительную встречу турнира с Шотландией «сине-желтые» проведут 27 сентября, и она станет решающей в контексте борьбы за путевку в дивизион А.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 1. 5-й тур.

Армения – Украина - 0:5

Тымчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Игнатенко, 81

Дашян, 71, Арутюнян, 89 – Сидорчук, 30, Кривцов, 62

Армения: Юрченко – Маргарян (Монрой, 75), Чалишир, Мкоян (Восканян, 76), Амбарцумян, Дашян – Байрамян, Григорян, Бичахчян (Арутюнян, 46) – Селараян (Серобян, 82), Барсегян (Шагоян, 63).

Украина: Лунин – Качараба, Кривцов (Матвиенко, 76), Забарный – Миколенко, Игнатенко, Сидорчук (Пихаленок, 46), Тымчик – Зубков (Мудрик, 72), Яремчук (Довбик, 67), Цыганков (Ярмоленко, 66).

Арбитр: Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

Стадион: «Республиканский стадион» им. В.Саркисяна (Ереван, Армения).

Удары (в створ): 11 (4) – 15 (6)
Угловые: 2 – 6
Оффсайды: 4 – 0.

АРМЕНИЯ - УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C

По теме:
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Определен лучший игрок матча Армения - Украина
В матче с Арменией сборная Украины отпраздновала победный юбилей
сборная Украины по футболу сборная Армении по футболу Лига наций Армения - Украина отчеты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(52)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций
Футбол | 23 сентября 2022, 23:59 1
Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций
Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций

Венгрия сенсационно обыграла Германию в 5-м туре Лиги наций

Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?
Бокс | 24 сентября 2022, 07:40 3
Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?
Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?

Шакур поднимется в легкий дивизион и может встретиться с Василием Ломаченко

ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу
Футбол | 24.09.2022, 12:15
ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу
ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу
С Цыганковым и тремя защитниками. Состав Украины на матч с Арменией
Футбол | 24.09.2022, 14:54
С Цыганковым и тремя защитниками. Состав Украины на матч с Арменией
С Цыганковым и тремя защитниками. Состав Украины на матч с Арменией
Президент ПФС: «Шевченко очень хотел быть тренером сборной Польши»
Футбол | 24.09.2022, 16:51
Президент ПФС: «Шевченко очень хотел быть тренером сборной Польши»
Президент ПФС: «Шевченко очень хотел быть тренером сборной Польши»
Комментарии 35
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
elPadrino
появились Забарный и Миколенко и пожара возле своих ворот меньше стало
Ответить
+9
Показать Скрыть 4 ответа
Тарас Чубак
Неочікуванно, від того і більш приємно! Молодці, всі сподобались крім Яремчука нажаль, щось він не в формі взагалі
Ответить
+7
BERNARDOS
Довбальщик хорош! Всех с победой!
Ответить
+7
adidas777
За два матчі, зіграли добре лише другий тайм сьогодні. І Петраков повністю сьогодні вгадав зі складом та замінами. Але боюсь із шотландцями може виставити,  щось подібне, як у першому матчі. І в другому таймі посилювати гру буде нікому.Добвік сьогодні відразу показав, хто у нас сьогодні намбер ван в атаці!
Ответить
+6
Letifer
Молодцы, но детские привозы в обороне - это кошмар, серьёзный соперник такое не простит. Ждём реванш с Шотландией!
Ответить
+4
aleks8-48
За 25 минут на поле 2 гола и асист! После выхода Довбика и Ярмоленко сборная преобразилась. Наигранная тройка Пихалёнок,Довбик,Игнатенко (три гола и асит)в последние 20 минут разовала армянскую сборную.
Ответить
+3
Vit18
Рахунок чудовий, гра посередня. Куди поділися наші швидкості?
Ответить
+3
DK1961
Полет нормальный. Возвращение Забарного и Миколенко уже дает результаты. Надеюсь, Петраков сделает соответствующие выводы и не допустит появления в решающем матче бондарей и им подобным.
Ответить
+3
Михаил Степанов
порвали армян -молодцы! но безволие прошлой игры осталось в таблице...болеем за Ирландию сегодня
Ответить
+3
Maks_krot
Молодцы !!!Если Петраков настроит нормально и с составом  угадает и не намудрит  в матче с шотландцами то займем первое место !!мы знаем что наши два матча ,плохо играют подряд ,а тут аж три ,ну верим ,что удача будет на нашей стороне !!!Ну и болеем за ирландцев вечером,нам тогда а последнем и ничьи хватит!!Ну всеровно думаю шотландцев обыграем!!!всех с победой !!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Петракову сегодня респект! Угадал и со стартовым составом (не смотря на вой в комментах), и с заменами. Так держать! Армянам - успехов с ирландцами...
Ответить
+2
bonv
Вітаю всіх вболівальників з перемогою збірної України! Розгром як бальзам на душу!
Ответить
+2
Саша Денисов
Розірвали жополизів путінських. Тепер потрібно цим же складом обігрувати шотландців. Досить експериментів 
Ответить
+1
victorpolo
Молодці!!! Але все це на рівні Вірменії... На таких швидкостях, звичайно, виходить більше у наших! Відновлюйтесь, тренуйтесь, награвайте якісь "сюрпризи", взаємозв"язки - і покажіть шотландцям, чого варті українці!!!
Ответить
+1
Олег Мандрівник
Первый тайм непонятно. Никакой слаженности
А во втором пацаны оторвались по полной
Ответить
+1
Александр Ад
Лунін сьогодні показав за що опинівся в Реалі,молодець.Кривцов вже не тягне,Тимчик-класс!
Ответить
0
Remark
Победителей не судят, но Кривцов просто нулевой, а у Яремчука просто не было желания вообще играть.
Слава Украине! Ждём битву у нас дома в Польше с Шотландией.
Ответить
0
nick07
Молодці що виграли, але гра була нервова, і командної гри було мали, лише після 0-3 розслабились.
Отже надіємось на сприятливий результат сьогоднішнього матчу і перемоги в наступному
Ответить
0
Aleks04
Однозначно вихід Довбика, Ярмоленка та Пихальонка посилив збірну. Миколенко вкотре показав, що він футболіст топ-класу. Зубков не показав нічого надприродного, начебто б і результативні дії є, але враження від його гри негативне.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
BestOf
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Группы не будет. Будивельник уступил Брозе Бамбергу в квалификации ЛЧ
Группы не будет. Будивельник уступил Брозе Бамбергу в квалификации ЛЧ
23.09.2022, 22:04 8
Баскетбол
Динамо дозаявило на сезон двух игроков
Динамо дозаявило на сезон двух игроков
22.09.2022, 16:05 3
Футбол
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
22.09.2022, 18:21 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
22.09.2022, 18:23 27
Футбол
Даже в ринг не вышел. Шакур Стивенсон потерял свои титулы
Даже в ринг не вышел. Шакур Стивенсон потерял свои титулы
23.09.2022, 19:27
Бокс
Усик рассказал, кто его потрепал в тренировочном лагере перед боем с Джошуа
Усик рассказал, кто его потрепал в тренировочном лагере перед боем с Джошуа
23.09.2022, 12:20
Бокс
ХИРН: «Нам пришлось вернуть контракт назад Тайсону»
ХИРН: «Нам пришлось вернуть контракт назад Тайсону»
23.09.2022, 10:57
Бокс
Без Сарапия. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
Без Сарапия. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
24.09.2022, 09:55 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности