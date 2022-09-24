Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению

После матча в Глазго, который сборная Украины провела несколько дней назад, настроение у болельщиков нашей национальной команды было совсем не радужное. И дело даже не в разгромном поражении, позволившем команде Шотландии в турнирной таблице обойти «сине-желтых». Игра, продемонстрированная подопечными Александра Петракова, очень разочаровала. Мы не увидели желания футболистов биться за результат на поле, что привело к безвольному поражению. После такой оплеухи от «Тартановой армии» итог противостояния в Ереване вызывал опасения. Оставалось надеяться, что тренерский штаб сборной Украины сумеет найти нужные слова, чтобы зарядить и должным образом настроить футболистов.

Стартовый состав украинцев кардинальным образом отличался от того, который с первых минут вышел на матч против Шотландии. Место в воротах занял Лунин, заменивший уехавшего в молодежную сборную Трубина. Трио центрбеков составили Качараба, Кривцов и Забарный, а разгонять атаки на флангах должны были Миколенко и Тымчик. Позиции в опорной зоне заняли Игнатенко и Сидорчук. На острие атаки нашей команды мы снова увидели Яремчука, которому с флангов должны были доставлять мяч Цыганков и Зубков.

Сразу после стартового свистка украинцы взяли мяч под контроль, а хозяева поля, отдав территорию, сконцентрировались на контратакующей игре. И первый голевой момент создали именно армяне. Кривцов обрезался в центре поля, после чего Селараян убежал к нашим воротам. К счастью, в этом эпизоде уверенную игру продемонстрировал Лунин.

Несмотря на территориальное преимущество, «сине-желтые» долго не могли толком подобраться к штрафной соперников. Только на 20-й минуте у Игнатенко прошел заброс на ход Цыганкову, который с острого угла не пробил голкипера. А уже следующий момент, созданный нашими футболистами, завершился неприятностями для Армении. Цыганков в левом углу штрафной подключил Зубкова, прострел которого на дальней штанге замкнул Тымчик.

После результативной атаки гостей рисунок игры особо не изменился. Но в то же время, армяне, которым нужно было отыгрываться, начали действовать более агрессивно в отборе. И будь армянские футболисты чуть мастеровитее, у «сине-желтых» могли бы возникнуть проблемы. По крайней мере, украинцы дважды фолили в непосредственной близости от своей штрафной, но хозяева не сумели извлечь пользу из этих ситуаций. Впрочем, и наша команда играла по результату и не спешила нагнетать ситуацию у ворот соперников.

Армяне активно начали вторую половину встречи, и обороне нашей команды пришлось пережить непростые минуты. Но на полноценный штурм ворот сборной Украины у хозяев рвения/мастерства не хватило. «Сине-желтые» перевели игру в центр поля, а вскоре удвоили свое преимущество. После прострела Тымчика с правого фланга Цыганков пропустил мяч, и Зубков в касание нанес точный удар. А через несколько минут счет до разгромного едва не довел Цыганков: его удару немного не хватило точности.

Второй гол полностью успокоил украинцев, которые заиграли раскрепощенно. В середине второго тайма на поле вышли Ярмоленко и Довбик, которые сразу приняли участие в еще одной голевой комбинации. После заброса Ярмоленко Зубков под углом вышел на Юрченко и технично перебросил голкипера, а Довбик головой подправил мяч в сетку.

После этого украинцы поймали кураж, а хозяева совсем расстроились. Четвертый гол забил Игнатенко, который из-за пределов штрафной пробил точно под штангу. Но и на этом голепад в ворота сборной Армении не закончился. Довбик сыграл эффектно, а главное эффективно, в штрафной соперников, поставив точку в поединке.

Сборная Украины вернула себе первую позицию группы В1 (по крайней мере, до окончания матча Шотландия – Ирландия). Заключительную встречу турнира с Шотландией «сине-желтые» проведут 27 сентября, и она станет решающей в контексте борьбы за путевку в дивизион А.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 1. 5-й тур.

Армения – Украина - 0:5

Тымчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Игнатенко, 81

Дашян, 71, Арутюнян, 89 – Сидорчук, 30, Кривцов, 62

Армения: Юрченко – Маргарян (Монрой, 75), Чалишир, Мкоян (Восканян, 76), Амбарцумян, Дашян – Байрамян, Григорян, Бичахчян (Арутюнян, 46) – Селараян (Серобян, 82), Барсегян (Шагоян, 63).

Украина: Лунин – Качараба, Кривцов (Матвиенко, 76), Забарный – Миколенко, Игнатенко, Сидорчук (Пихаленок, 46), Тымчик – Зубков (Мудрик, 72), Яремчук (Довбик, 67), Цыганков (Ярмоленко, 66).

Арбитр: Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

Стадион: «Республиканский стадион» им. В.Саркисяна (Ереван, Армения).

Удары (в створ): 11 (4) – 15 (6)

Угловые: 2 – 6

Оффсайды: 4 – 0.

АРМЕНИЯ - УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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