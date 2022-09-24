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Лига наций
24 сентября 2022, 18:37 | Обновлено 24 сентября 2022, 18:38
1452
4

Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»

Тренер оценил крупную победу в матче Лиги наций

24 сентября 2022, 18:37 | Обновлено 24 сентября 2022, 18:38
1452
4
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Украины Александр Петраков дал комментарий после матча Лиги наций, в котором его команда разгромила Армению со счетом 5:0.

- Ваши выводы после этого матча и перед игрой с Шотландией.

- Футбол бывает очень жестоким, я был в таком положении 21 сентября. В этом состоянии сейчас находится тренер Армении и вся сборная. Хочу поддержать соперника, они попали под наш каток.

- Ваше мнение об игре Игнатенко.

- Я не люблю выделять отдельных игроков. Даже если пропускают гол после ошибок, то идет целая цепь ошибок, а не одного игрока. Не нужно никого выделять. Мы ту игру проиграли, эту - выиграли. Но Даниил молодец, однако вся команда сыграла хорошо.

- Каким будет состав на Шотландию? Говорят ведь, что победный состав не меняют.

- Хитрые вопросы. Я еще не знаю, каким будет состав. Подумаю. Я рискую, критики не боюсь. Критика была тяжелой для меня на старте работы. Результатом сегодня я не удивлен. Хорошо, что после болезненного поражения ребята все поняли, все исполнили. Я им благодарен, не опустили руки. Что касается новых 11 игроков, то у меня нет первого и второго состава. У кого-то нет практики в клубах, доверил им, они не подвели.

Мы хотим реванш, хотим обыграть Шотландию в следующем матчем. Хотим, как это сказать, отмазаться за тот матч.

А Армении я благодарен за прием и желаю, чтобы у них не было войны.

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Армения - Украина сборная Украины по футболу Александр Петраков
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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pytlak1990
Гарні слова, Тренере!
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+1
Саша Денисов
Сьогодні Петраков вгадав зі складом. Ніхто не випадав 
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+1
Alex Komnin
Не покидает ощущение, что читаешь интервью Фоменко. Хочется уже увидеть нового тренера, но не Петракова. Играть в контратаках с командами слабее Украины, на отбой...Это на 20 лет назад. Нового ничего не привьет команде. 
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0
Алексей Снежко
Вірмени злили гру! Браво в пику рашке!!!
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-5
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