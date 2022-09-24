Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»

Тренер сборной Украины Александр Петраков дал комментарий после матча Лиги наций, в котором его команда разгромила Армению со счетом 5:0.

- Ваши выводы после этого матча и перед игрой с Шотландией.



- Футбол бывает очень жестоким, я был в таком положении 21 сентября. В этом состоянии сейчас находится тренер Армении и вся сборная. Хочу поддержать соперника, они попали под наш каток.



- Ваше мнение об игре Игнатенко.



- Я не люблю выделять отдельных игроков. Даже если пропускают гол после ошибок, то идет целая цепь ошибок, а не одного игрока. Не нужно никого выделять. Мы ту игру проиграли, эту - выиграли. Но Даниил молодец, однако вся команда сыграла хорошо.



- Каким будет состав на Шотландию? Говорят ведь, что победный состав не меняют.



- Хитрые вопросы. Я еще не знаю, каким будет состав. Подумаю. Я рискую, критики не боюсь. Критика была тяжелой для меня на старте работы. Результатом сегодня я не удивлен. Хорошо, что после болезненного поражения ребята все поняли, все исполнили. Я им благодарен, не опустили руки. Что касается новых 11 игроков, то у меня нет первого и второго состава. У кого-то нет практики в клубах, доверил им, они не подвели.

Мы хотим реванш, хотим обыграть Шотландию в следующем матчем. Хотим, как это сказать, отмазаться за тот матч.



А Армении я благодарен за прием и желаю, чтобы у них не было войны.