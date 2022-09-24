24 сентября сборная Украины в Ереване в матче 5-го тура Лиги наций разгромила команду Армении (5:0).

Сине-желтая команда забивала голы на любой вкус! Подопечные Петракова полностью реабилитировались за поражение в Шотландии. Дубль оформил Артем Довбык, по одному мячу провели Александр Тымчик, Александр Зубков, Даниил Игнатенко.

Сборная Украины вернула себе лидерство в группе (10 очков), далее следуют Шотландия (9 пунктов), Ирландия (4) и Армения (3). Вечером в 21:45 в этой группе играют шотландцы и ирландцы.

Теперь сине-желтых ждет решающий поединок против Шотландии в Кракове (27 сентября).

Лига наций. 5-й тур

24 сентября, Ереван

Армения – Украина – 0:5

Голы: Тымчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Игнатенко, 81.

Видеообзор матча (смотреть на YouTube)

Полная видеозапись матча