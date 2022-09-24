Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
24 сентября сборная Украины в Ереване в матче 5-го тура Лиги наций разгромила команду Армении (5:0).
Сине-желтая команда забивала голы на любой вкус! Подопечные Петракова полностью реабилитировались за поражение в Шотландии. Дубль оформил Артем Довбык, по одному мячу провели Александр Тымчик, Александр Зубков, Даниил Игнатенко.
Сборная Украины вернула себе лидерство в группе (10 очков), далее следуют Шотландия (9 пунктов), Ирландия (4) и Армения (3). Вечером в 21:45 в этой группе играют шотландцы и ирландцы.
Теперь сине-желтых ждет решающий поединок против Шотландии в Кракове (27 сентября).
Лига наций. 5-й тур
24 сентября, Ереван
Армения – Украина – 0:5
Голы: Тымчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Игнатенко, 81.
Видеообзор матча (смотреть на YouTube)
Полная видеозапись матча
События матча
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