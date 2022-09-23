В субботу, 24-го сентября, состоится поединок 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы B1, в котором сразятся Армения и Украина. Матч пройдет в Ереване (Армения), на поле стадиона «Республиканский стадион» им. В.Саркисяна, начало в 16:00.

Сборная Украины в предыдущем матче уступила Шотландии (0:3), в результате чего существенно усложнила себе процесс возвращения в дивизион A Лиги наций УЕФА. Команде Александра Петракова теперь остается только побеждать в двух оставшихся матчах группового этапа, и первый шаг на пути к этой цели предстоит сделать в Ереване уже через два дня с момента прошлой игры. Без ротации в таком случае не обойтись, хотя выступление в Глазго в исполнении наших футболистов и без того сделали ее обязательной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Армения – Украина. За ходом матча можно следить по этой ссылке.