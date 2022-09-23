24 сентября в Ереване на Республиканском стадионе сборная Украины проведет предпоследний поединок в рамках нынешнего розыгрыша Лиги наций – против сборной Армении. После четырех сыгранных туров в активе нашей национальной сборной семь очков и второе место в турнирной таблице. Для того, чтобы претендовать на итоговое первое место, украинской команде обязательно нужно побеждать.

Армения

Команда Хоакина Капарроса является аутсайдером нашей группы. После четырех туров в активе армян – лишь три очка и последнее место в таблице. При разнице забитых и пропущенных мячей 2-9.

Однако сбрасывать со счетов закавказскую сборную точно не стоит. Хотя бы потому, что в первом туре армяне на своем поле сенсационно обыграли ирландцев – 1:0 (благодаря шальному дальнему удару). Дальше у них не заладилось, но, тем не менее, в родных стенах сборная Армении выступает на порядок лучше, нежели на выезде.

Об этом свидетельствует, хотя бы, тот факт, что ранее армяне в Ереване дважды сумели сыграть вничью со сборной Украины.

Накануне матча против «сине-желтых» кадровых проблем в коллективе Капарроса нет.

Украина

Сразу после матча в Глазго против сборной Шотландии, в котором «сине-желтые» потерпели разгромное поражение 0:3, сборная Украины отправилась в столицу Армении. После пяти часов полета украинская делегация прибыла в Ереван.

На восстановление и подготовку к матчу, снова, как на и игру против «тартановой армии», времени практически нет, поэтому опять придется играть с «чистого листа». Очень хочется надеяться, что в этот раз подопечные Александра Петракова «лист» не замарают.

Из Глазго в Ереван прибыли не все: Анатолий Трубин отбыл в расположение молодежной сборной Украины, которой предстоит сыграть важный матч плей-офф Евро-2023 против сборной Словакии. Не поможет нашей сборной в Ереване и Виктор Коваленко, повреждение которого оказалось более сложным, чем ранее предполагалось. Полузащитник отбыл в расположение «Специи». Таким образом Виктор пополнил лазарет нашей сборной, где «прописались» Бущан, Шапаренко и Зинченко.

Зато в лагере «сине-желтых» появились новые лица. Голкипер Евгений Волынец, который не смог вылететь в Шотландию из-за отсутствия британской визы, рейсом из Варшавы прилетел в Ереван и присоединился к своим партнерам. Также в тренировочный лагерь «сине-желтых» прибыл защитник Эдуард Сарапий, который на игру против «скоттов» находился в резервном списке.

По прибытию в Ереван сборная Украины провела вечернюю тренировку. В ней наравне со всеми работал и Виталий Миколенко, пропустивший поединок против команды Кларка из-за небольшого повреждения. Скорее всего, Виталий сможет сыграть против Армении.

Кстати, в первой игре против армян, которая состоялась летом в Польше, украинцы одержали уверенную победу 3:0. Один из мячей (третий) забил тогда именно Миколенко. Тот гол стал для молодого защитника первым, забитым за главную команду страны.

А еще тот поединок памятен тем, что он стал последней игрой за сборную Украины для голкипера Андрея Пятова. Вратарь «Шахтера» остановился на 102-х поединках за национальную команду.

Личные встречи

Армянскую сборную можно считать удобным соперником для национальной команды Украины: пока что в девяти сыгранных матчах «сине-желтые» не уступали: шесть побед и три ничьих.

Прогноз

С точки зрения функциональной подготовки хозяева смотрятся лучше, ведь в тот день, когда украинцы играли против шотландцев, армяне отдыхали. Плюс сложный длительный перелет из Глазго в Ереван – тоже не в нашу пользу. Да и в родных стенах Армения всегда играет значительно лучше, чем на выезде. То есть, поединок в Ереване точно не станет легком прогулкой для «сине-желтых».

Однако, если говорить объективно, то уровень сборной Украины явно выше – и общекомандный, и индивидуальный. Так что у гостей будет чем компенсировать козыри хозяев. К тому же, видится, после увесистой оплеухи на «Хемпден Парк» украинцам нужно реабилитироваться, смыть то поражение уверенной игрой и победой, ведь задачу занять первое место в группе никто не отменял.

Предположим, что в сложном и вязком поединке сборная Украины одержит минимальную победу 2:1.

Ориентировочные составы:

Армения: Юрченко, Жорди, Восканян, Мкоян, Мкртычян, Оганесян, Дашян, Григорян, Барсегян, Байрамян, Бабаян

Украина: Лунин, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Пихаленок, Малиновский, Мудрик, Ярмоленко, Яремчук.

24 сентября, суббота