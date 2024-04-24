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24 апреля 2024, 17:07 | Обновлено 24 апреля 2024, 17:13
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Понадобилась серия пенальти. Определен второй финалист Лиги чемпионов Азии

Йокогама Маринос выиграл у Ульсан Хюндай полуфинальное матчевое противостояние

24 апреля 2024, 17:07 | Обновлено 24 апреля 2024, 17:13
1010
0
Понадобилась серия пенальти. Определен второй финалист Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля состоялся второй полуфинальный матч Лиги чемпионов Азии между командами Йокогама Маринос (Япония) и Ульсан Хюндай (Южная Корея) [первый поединок – 0:1].

Основное время игры завершилось со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался японский клуб – 5:4.

В финале турнира Йокогама Маринос сыграет против Аль-Айна из ОАЭ, который в своем полуфинальном противостоянии выбил звездный саудовской клуб Аль-Хиляль.

Йокогама Маринос впервые вышел в финал ЛЧ Азии.

Финальный матч Лиги чемпионов Азии также будет состоять из двух встречи. Первый поединок пройдет 11 мая, а ответный – 25-го числа того же месяца.

Лига чемпионов Азии. 1/2 финала

Ответный матч, 24 апреля

Йокогама Маринос (Япония) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 3:2 (пен. 5:4) [первый поединок – 0:1]

Голы: Уэнака, 13, 30, Андерсон Лопес, 21 – Салес, 35, Бойанич, 42

Удаление: Камиджима, 39

Сетка плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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