Понадобилась серия пенальти. Определен второй финалист Лиги чемпионов Азии
Йокогама Маринос выиграл у Ульсан Хюндай полуфинальное матчевое противостояние
24 апреля состоялся второй полуфинальный матч Лиги чемпионов Азии между командами Йокогама Маринос (Япония) и Ульсан Хюндай (Южная Корея) [первый поединок – 0:1].
Основное время игры завершилось со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался японский клуб – 5:4.
В финале турнира Йокогама Маринос сыграет против Аль-Айна из ОАЭ, который в своем полуфинальном противостоянии выбил звездный саудовской клуб Аль-Хиляль.
Йокогама Маринос впервые вышел в финал ЛЧ Азии.
Финальный матч Лиги чемпионов Азии также будет состоять из двух встречи. Первый поединок пройдет 11 мая, а ответный – 25-го числа того же месяца.
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала
Ответный матч, 24 апреля
Йокогама Маринос (Япония) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 3:2 (пен. 5:4) [первый поединок – 0:1]
Голы: Уэнака, 13, 30, Андерсон Лопес, 21 – Салес, 35, Бойанич, 42
Удаление: Камиджима, 39
Сетка плей-офф
⏰ AET | 🇯🇵 Yokohama F. Marinos 3️⃣-2️⃣ Ulsan Hyundai 🇰🇷 (3️⃣-3️⃣ on agg, 5️⃣-4️⃣ on pens)— #ACL (@TheAFCCL) April 24, 2024
⚓️ Yokohama emerge victorious from the penalty shootout and move on to face Al Ain in the #ACLFinal!#ACL | #YFMvUHD pic.twitter.com/LM47PwwPj1
✨ 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇𝙄𝙎𝙏𝙎✨— #ACL (@TheAFCCL) April 24, 2024
🇯🇵 Yokohama F. Marinos are in the #ACLFinal for the first time in history! pic.twitter.com/G3HYHfFw4s
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