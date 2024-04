Понадобилась серия пенальти. Определен второй финалист Лиги чемпионов Азии

24 апреля состоялся второй полуфинальный матч Лиги чемпионов Азии между командами Йокогама Маринос (Япония) и Ульсан Хюндай (Южная Корея) [первый поединок – 0:1].

Основное время игры завершилось со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался японский клуб – 5:4.

В финале турнира Йокогама Маринос сыграет против Аль-Айна из ОАЭ, который в своем полуфинальном противостоянии выбил звездный саудовской клуб Аль-Хиляль.

Йокогама Маринос впервые вышел в финал ЛЧ Азии.

Финальный матч Лиги чемпионов Азии также будет состоять из двух встречи. Первый поединок пройдет 11 мая, а ответный – 25-го числа того же месяца.

Лига чемпионов Азии. 1/2 финала

Ответный матч, 24 апреля

Йокогама Маринос (Япония) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 3:2 (пен. 5:4) [первый поединок – 0:1]

Голы: Уэнака, 13, 30, Андерсон Лопес, 21 – Салес, 35, Бойанич, 42

Удаление: Камиджима, 39

Сетка плей-офф

⏰ AET | 🇯🇵 Yokohama F. Marinos 3️⃣-2️⃣ Ulsan Hyundai 🇰🇷 (3️⃣-3️⃣ on agg, 5️⃣-4️⃣ on pens)



⚓️ Yokohama emerge victorious from the penalty shootout and move on to face Al Ain in the #ACLFinal!#ACL | #YFMvUHD pic.twitter.com/LM47PwwPj1