Морган, который прогнозировал нокаут от Фьюри, отреагировал на победу Усика

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу. На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Победителем боя стал Усик единогласным решением судей: 116–112, 116–112, 116–112.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Британский журналист Пирс Морган до старта боя в своем X (Twitter)-аккаунт написал: «Я думаю, что Фьюри сегодня нокаутирует Усика».

Но этого не случилось. Поэтому Моргану не оставалось ничего другого, как заявить следующее:

«Это было ближе, чем итоговый счет [записки судей], но Усик заслужил победу. Он очень силен».

