Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 5 клубов Саудовской Аравии интересуются Рэшфордом. Известно решение игрока
Саудовская Аравия
19 декабря 2024, 22:21 |
221
0

5 клубов Саудовской Аравии интересуются Рэшфордом. Известно решение игрока

Английский вингер пока не хочет покидать Европу

19 декабря 2024, 22:21 |
221
0
5 клубов Саудовской Аравии интересуются Рэшфордом. Известно решение игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английским вингером «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом интересуются саудовские «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия».

Как сообщает авторитетное издание The Telegraph, именитый вингер пока не планирует покидать Европу. Клубы из Саудовской Аравии готовы предложить Рэшфорду значительно большую зарплату, чем он сейчас получает в Англии.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего вингера в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд может перейти в «Челси».

По теме:
Тете уезжает в Саудовскую Аравию. Ранее на его место сватали Гуцуляка
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В топ-лигу. Нападающий Шахтера привлекает внимание европейских клубов
Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Аль-Иттихад Джидда Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Кадисия трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Іван Распутін Источник: The Telegraph
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 19 декабря 2024, 09:01 0
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Джеймс Али Башир ждет победы украинского чемпиона

До первого места пока не долететь. Бенфика и Трубин провели отложенный матч
Футбол | 19 декабря 2024, 21:01 0
До первого места пока не долететь. Бенфика и Трубин провели отложенный матч
До первого места пока не долететь. Бенфика и Трубин провели отложенный матч

Орлы переиграли Насьонал Фуншал в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Португалии

«Мало играем». Президент клуба УПЛ предложил создать еще один турнир
Футбол | 19.12.2024, 14:36
«Мало играем». Президент клуба УПЛ предложил создать еще один турнир
«Мало играем». Президент клуба УПЛ предложил создать еще один турнир
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 08:25
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Футбол | 19.12.2024, 09:15
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 7
Баскетбол
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
17.12.2024, 23:50 4
Бокс
«Беспричинное вылизывание». Журналист объяснил, что удивляет в деле Мудрика
«Беспричинное вылизывание». Журналист объяснил, что удивляет в деле Мудрика
18.12.2024, 14:41 5
Футбол
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
18.12.2024, 11:27 4
Бокс
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
17.12.2024, 23:47 5
Футбол
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
18.12.2024, 15:14 10
Футбол
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
18.12.2024, 07:49 4
Бокс
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
18.12.2024, 20:52 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем