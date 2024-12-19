5 клубов Саудовской Аравии интересуются Рэшфордом. Известно решение игрока

Английским вингером «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом интересуются саудовские «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия».

Как сообщает авторитетное издание The Telegraph, именитый вингер пока не планирует покидать Европу. Клубы из Саудовской Аравии готовы предложить Рэшфорду значительно большую зарплату, чем он сейчас получает в Англии.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего вингера в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд может перейти в «Челси».