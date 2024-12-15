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Межконтинентальный кубок
Пачука
14.12.2024 19:00 – FT 0 : 0
6 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Аль-Ахли Каир
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15 декабря 2024, 01:15 | Обновлено 15 декабря 2024, 01:18
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0

Пачука – Аль-Ахли – 0:0(пен. 6:5). Драма в серии пенальти. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор полуфинала Межконтинентального кубка-2024

15 декабря 2024, 01:15 | Обновлено 15 декабря 2024, 01:18
41
0
Пачука – Аль-Ахли – 0:0(пен. 6:5). Драма в серии пенальти. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в полуфинале Межконтинентального кубка-2024 состоялся матч между командами «Пачука» и «Аль-Ахли».

За 90 минут основного времени и дополнительного времени команды не смогли забить. Судьбу встречи решила серия пенальти, где «Пачука» оказалась точнее, победив со счетом 6:5.

В финале Межконтинентального кубка «Пачука» встретится с мадридским «Реалом» 19 декабря в Лусаиле, Катар.

Межконтинентальный кубок-2024. 1/2 финала. 14 декабря

«Пачука» – «Аль-Ахли» – 0:0 (серия пенальти 6:5)

Видеообзор матча:

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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