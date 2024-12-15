14 декабря в полуфинале Межконтинентального кубка-2024 состоялся матч между командами «Пачука» и «Аль-Ахли».

За 90 минут основного времени и дополнительного времени команды не смогли забить. Судьбу встречи решила серия пенальти, где «Пачука» оказалась точнее, победив со счетом 6:5.

В финале Межконтинентального кубка «Пачука» встретится с мадридским «Реалом» 19 декабря в Лусаиле, Катар.

Межконтинентальный кубок-2024. 1/2 финала. 14 декабря

«Пачука» – «Аль-Ахли» – 0:0 (серия пенальти 6:5)

Видеообзор матча: