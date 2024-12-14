Определен второй финалист Межконтинентального кубка. С кем сыграет Реал?
Сливочным будет противостоять «Пачука»
Сегодня, 14 декабря, состоялся полуфинальный матч Межконтинентального кубка 2024. В катарском городе Доха сыграли мексиканский клуб «Пачука» и египетский «Аль-Ахли»
Команды за 90 минут основного времени голов не забивали, не было точных ударов и в дополнительное время. Судьбу матча решила серия пенальти, в которой более точными были футболисты «Пачуки» – 6:5.
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В финале Межконтинентального кубка на «Пачуку» уже ждет мадридский «Реал». Решающий поединок состоится в катарском Лусаиле, команды сыграют 19 декабря.
Межконтинентальный кубок 2024. Полуфинал. 14 декабря.
Пачука – Аль-Ахли – 0:0 (серия пенальти 6:5).
FIFA CHALLENGER CUP WINNERS! 🏆@Tuzos | #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/zPSupGuNl2— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 14, 2024
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