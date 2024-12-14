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14 декабря 2024, 22:16 |
914
1

Определен второй финалист Межконтинентального кубка. С кем сыграет Реал?

Сливочным будет противостоять «Пачука»

14 декабря 2024, 22:16 |
914
1
Определен второй финалист Межконтинентального кубка. С кем сыграет Реал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Пачука – Аль-Ахли

Сегодня, 14 декабря, состоялся полуфинальный матч Межконтинентального кубка 2024. В катарском городе Доха сыграли мексиканский клуб «Пачука» и египетский «Аль-Ахли»

Команды за 90 минут основного времени голов не забивали, не было точных ударов и в дополнительное время. Судьбу матча решила серия пенальти, в которой более точными были футболисты «Пачуки» – 6:5.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В финале Межконтинентального кубка на «Пачуку» уже ждет мадридский «Реал». Решающий поединок состоится в катарском Лусаиле, команды сыграют 19 декабря.

Межконтинентальный кубок 2024. Полуфинал. 14 декабря.

Пачука – Аль-Ахли – 0:0 (серия пенальти 6:5).

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Межконтинентальный кубок по футболу Реал Мадрид Аль-Ахли Каир Пачука
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Boodya
Реал - Пачука.
Ммм, який матч чекає глядачів, та ти що)
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