Металлист 1925 – Колос. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 30 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и «Колос» из Ковалевки. Игра состоится в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало — в 17:00.

Харьковская команда подходит к матчу на 6 позиции в турнирной таблице УПЛ. Она в 4 сыгранных встречах набрала 5 очков. Свою единственную на сегодня победу в сезоне подопечные Валерия Кривенцова добыли за тур до завершающейся международной паузы, обыграв «Ворсклу» - 3:2. Однако после этого харьковчане крупно уступили «Днепру-1» (0:3), и отправились отдыхать.

«Колос» нынче смотрит сверху не только на «Металлист 1925», и а на другие клубы — он лидер таблицы. В 4 матчах команда трижды выиграла и один раз довольствовалась ничьей. В результате у нее 10 очков и лучшие дополнительные показатели, нежели у «Шахтера», также имеющего в активе «десятку». Перед паузой в чемпионате ковалевцы отпраздновали победу над «Металлистом» - 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» — «Колос», за которой можно следить здесь.