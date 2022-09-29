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Чемпионат Украины
Металлист 1925
30.09.2022 17:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 21:06 | Обновлено 29 сентября 2022, 21:16
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Металлист 1925 – Колос. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

29 сентября 2022, 21:06 | Обновлено 29 сентября 2022, 21:16
121
0
Металлист 1925 – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В пятницу, 30 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и «Колос» из Ковалевки. Игра состоится в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало — в 17:00.

Харьковская команда подходит к матчу на 6 позиции в турнирной таблице УПЛ. Она в 4 сыгранных встречах набрала 5 очков. Свою единственную на сегодня победу в сезоне подопечные Валерия Кривенцова добыли за тур до завершающейся международной паузы, обыграв «Ворсклу» - 3:2. Однако после этого харьковчане крупно уступили «Днепру-1» (0:3), и отправились отдыхать.

«Колос» нынче смотрит сверху не только на «Металлист 1925», и а на другие клубы — он лидер таблицы. В 4 матчах команда трижды выиграла и один раз довольствовалась ничьей. В результате у нее 10 очков и лучшие дополнительные показатели, нежели у «Шахтера», также имеющего в активе «десятку». Перед паузой в чемпионате ковалевцы отпраздновали победу над «Металлистом» - 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» — «Колос», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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