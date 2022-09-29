Так получилось по календарю, что в предстоящем туре «Колос» снова встретится на зеленом поле с харьковским «Металлистом». Только теперь уже с приставкой «1925». Впрочем, в отличие от предыдущего соперника, с которым у ковалевских футболистов был дебютный поединок в чемпионате страны, с этим клубом у «Колоса» давние отношения.

Металлист 1925

Харьковчане неплохо стартовали в новом сезоне. В их активе волевая победа над «Ворсклой» 3:2, а также две нулевые ничьи с «Шахтером» и «Черноморцем». И только матч с «Днепром-1» получился неудачным, в котором подопечные Валерия Кривенцова проиграли с крупным счетом 0:3.

Так как в «Металлисте 1925» по сравнению с прошлым чемпионатом произошли довольно большие изменения, тренерскому штабу уже по ходу нового турнира приходится строить игру команды. Явно ко двору пришлись новички, прежде всего, такие футболисты как вратарь Олег Мозиль, защитники Игорь Курило, Никита Безуглый, Михаил Рудавский, Дмитрий Капинус, игроки средней линии Ярослав Мартынюк, Константин Бычек, и, конечно же, уже известный в Украине и достаточно опытный форвард Андрей Борячук. Именно его два точных удара принесли харьковчанам победу в игре с «Ворсклой».

В период вынужденной паузы на матчи сборной Украины «Металлист 1925» снова встретился с «Черноморцем», но уже в контрольном поединке. На этот раз харьковчане уступили со счетом 1:3. Единственный гол у них забил Мартынюк.

И еще. На прошлой неделе стало известно о том, что теперь в клубе будет трудиться один из самых ярких представителей харьковского футбола последних лет, экс-игрок сборной Украины Эдмар, который, кстати, завершал свою игровую карьеру именно в «Металлисте 1925». Так что, наверняка его присутствие здесь и полезные советы помогут добиваться новых успехов не только молодежи, кого он будет непосредственно тренировать, но и нынешнему основному составу.

Колос

Если у «Металлиста 1925» старт получился неплохим, то «Колос» начал чемпионат Украины просто великолепно, одержав три победы и сыграв один раз вничью. На данный момент ковалевцы возглавляют турнирную таблицу вместе с «Шахтером. И это при том, что коллектив Ярослава Вишняка к явным фаворитам Премьер-Лиги специалисты не относили.

Особенно надежной выглядит у «Колоса» линия обороны, которая за четыре тура пропустила всего один гол. Именно благодаря такому показателю на голкипера ковалевцев Евгения Волынца обратил внимание главный тренер сборной Украины Александр Петраков, впервые пригласивший вратаря в главную команду страны. Причем в заключительном матче Лиги наций Украина – Шотландия Волынец уже находился на скамейке запасных.

Хотя с другой стороны, «Колос» выиграл все три поединка на своем родном стадионе в Ковалевке (пусть и без зрителей), а с «Металлистом 1925» придется играть в Киеве на НСК «Олимпийский». Будет ли этот фактор иметь большое значение, пока сказать трудно. Но в единственном выездном поединке с «Минаем» игра ковалевской команды, мягко говоря, не впечатлила.

Как и харьковчане, футболисты «Колоса» заполнили перерыв в чемпионате контрольным матчем. Их соперником была луганская «Заря». Победу одержал «Колос» благодаря точному удару своего ветерана и капитана команды Вадима Милько. Кроме того, в состав ковалевского клуба вернулся опытный полузащитник Андрей Богданов, который практически с начала войны проходил службу в Вооруженных Силах Украины и защищал нашу страну от российских агрессоров.

Статистика матчей

«Металлист 1925» и «Колос» начали свое соперничество еще на уровне первой лиги. В сезоне 2018-2019 годов обе очные их встречи завершились с одинаковым счетом 0:0. В Премьер-Лиге команды впервые сыграли друг с другом в предыдущем чемпионате. Здесь оба раза побеждал «Колос» - 1:0 дома (гол забил Денис Костышин) и в Харькове 1:0 (отличился бразильский легионер гостей Диего Кариока). Еще один матч у соперников был контрольный перед нынешним чемпионатом. Тогда победу одержали харьковчане со счетом 2:1.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Рудавский, Мартынюк, Габелок, Вачиберадзе, Бычек, Ременюк, Борячук

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Болбат, Милько, Ореховский, Ильин, Смирный, Безбородько

Прогноз на противостояние:

Учитывая то, что свой последний официальный матч в Премьер-Лиге обе команды провели 11 сентября, сейчас вряд ли можно уверенно сказать, кто в какой форме, и назвать победителя противостояния. Так что ставим на ничью 1:1.

30 сентября, пятница