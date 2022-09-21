Колос заявил на сезон в УПЛ Богданова

Ковалевский «Колос» сделал дополнение в свою заявку на чемпионат страны в украинской Премьер-лиге. Он заявил полузащитника Андрея Богданова.

32-летний уроженец Киев, как известно, весной вступил в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения армии рашистов на территорию Украины.

Летом, напомним, главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк сообщал, что клуб ходатайствует перед Министерством обороны, чтобы Андрею Богданову, а также Владиславу Велетню разрешили готовиться с командой к новому чемпионату.

Богданов в прошлом сезоне УПЛ, который не был завершен из-за начала войны, отметился за «Колос» 1 ассистом в 14 матчах.