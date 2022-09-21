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Украина. Премьер лига
21 сентября 2022, 19:14 | Обновлено 21 сентября 2022, 19:54
616
0

Колос заявил на сезон в УПЛ Богданова

Клуб из Ковалевки рассчитывает на игрока из рядов ВСУ

21 сентября 2022, 19:14 | Обновлено 21 сентября 2022, 19:54
616
0
Колос заявил на сезон в УПЛ Богданова
ФК Колос Ковалевка. Андрей Богданов

Ковалевский «Колос» сделал дополнение в свою заявку на чемпионат страны в украинской Премьер-лиге. Он заявил полузащитника Андрея Богданова.

32-летний уроженец Киев, как известно, весной вступил в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения армии рашистов на территорию Украины.

Летом, напомним, главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк сообщал, что клуб ходатайствует перед Министерством обороны, чтобы Андрею Богданову, а также Владиславу Велетню разрешили готовиться с командой к новому чемпионату.

Богданов в прошлом сезоне УПЛ, который не был завершен из-за начала войны, отметился за «Колос» 1 ассистом в 14 матчах.

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Андрей Богданов Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига заявка чемпионат Украины по футболу Вооруженные силы Украины
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Источник УПЛ
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