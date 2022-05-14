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  4. Андрей БОГДАНОВ: «Главное победа, футбол потом»
Украина
14 мая 2022, 17:05 |
64
0

Андрей БОГДАНОВ: «Главное победа, футбол потом»

Хавбек «Колоса» сейчас не думает о возобновлении УПЛ

14 мая 2022, 17:05 |
64
0
Андрей БОГДАНОВ: «Главное победа, футбол потом»
ФК Колос. Андрей Богданов

Полузащитник «Колоса» Андрей Богданов, который сейчас защищает Украину с оружием в руках, считает разговоры о возобновлении УПЛ сейчас неактуальными:

«Лично мое мнение: это нецелесообразно – играть в футбол во время военного положения где-то на западе. Давайте сначала освободим страну от орков, а потом будем думать о футболе. Потому что мирные люди гибнут, города рушатся. Как мы играть в футбол, а людям морально держаться и беречь себя.

Война затягивается, но главное – победа. Надо идти к ней и верить. Футбол и все остальное потом. Сейчас нужно собраться и работать на победу страны, чтобы она осталась целой и сохранила города. Без Донецка, Мариуполя, Харькова, какой футбол? Тернополь, Черновцы? Я не вижу смысла. Я вижу смысл только играть в всех городах, которые принадлежат Украине.

Я хочу играть в футбол и свою жизнь связывать с футболом. А эта ситуация – это зов сердца и помощь стране».

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Источник ТК Футбол
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