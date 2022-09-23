Неожиданное возвращение в Украину. Эдмар будет работать в Металлисте 1925

Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о том, что экс-полузащитник сборной Украины Эдмар будет работать одним из тренеров юношеской команды.

Эдмар в Украине выступал за «Металлист», «Днепр», «Таврию» и «Металлист 1925».

- Эдмар, как прошла дорога в Украину?

- Трудновато, конечно. Перелет. Границу пересекали уже на авто, все было нормально, пропустили, все хорошо. Из Польши, Варшавы в Киев я уже ехал на авто.

– Как вам условия для подготовки в Счастливом?

– Счастливое встречало дождем. Хорошее поле, есть все условия для футболистов. Конечно, хотел бы, чтобы обстоятельства вокруг были немножко другими. Но поля в хорошем состоянии, рядом отель, условия очень хорошие.

- Для болельщиков будет неожиданностью увидеть вас в расположении "Металлиста 1925", как вы снова оказались в команде?

– Я всегда хотел как-то помогать Украине в этой ситуации. Украина мне все дала, здесь состоялась моя карьера. Поэтому считаю, что в это время я должен поддержать украинский футбол. Знаю, верю, что все будет хорошо и потому приехал.

- Сотрудничество между школой Клейтона Шавьера, которую вы также представляете, и "Металлистом 1925", уже длится некоторое время. Можно сказать, что ваше возвращение является составной частью этого сотрудничества?

– Да, мы разговаривали с руководством, нашли общий язык. У нас есть проект, который мы хотим реализовать. Дай Бог, чтобы он был долговременным, чтобы было реальное взаимодействие между Бразилией и Украиной. Чтобы даже отсюда мы могли взять украинцев, которые могут уехать в Южную Америку и проявить себя и наоборот. Надеюсь, что с этим все будет хорошо. Постараемся интегрировать бразильцев. И наоборот, если будет возможность, кто-то из юношеской команды из украинцев может уехать в Бразилию, чтобы проявить себя. И наоборот, кто-то из бразильцев может приехать в Украину.

– В Украину ехали с волнением? Прошло ли оно, когда уже доехали?

– Волнение есть всегда. Когда появились разговоры о том, чтобы я приехал сюда, я думал, поговорил со своей семьей. Было немного страшно. Но, как я говорил, я верю, что победа за нами, за Украиной и верю, что футбол в Украине должен жить. Верю, что все с этим будет хорошо. Потому я здесь. Конечно, немного страшновато, но не нужно бояться.