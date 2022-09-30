30.09.2022, FT 2 : 0
Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 19:30 | Обновлено 30 сентября 2022, 19:57
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Металлист 1925 – Колос – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 5-го тура УПЛ
30 сентября 2022, 19:30 | Обновлено 30 сентября 2022, 19:57
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В матче пятого тура УПЛ «Металлист 1925» обыграл «Колос», который в этом сезоне еще не проигрывал и шел на первом месте в чемпионате.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур
«Металлист 1925» – «Колос» - 2:0
Мартынюк, 10 пенальти; Русин, 30.
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Русин (Металлист 1925).
24’
Игрок команды Металлист 1925 получает красную карточку.
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Мартынюк (Металлист 1925).
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