В матче пятого тура УПЛ «Металлист 1925» обыграл «Колос», который в этом сезоне еще не проигрывал и шел на первом месте в чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

«Металлист 1925» – «Колос» - 2:0

Мартынюк, 10 пенальти; Русин, 30.