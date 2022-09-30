Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос

К матчу «Металлист 1925» подошел в статусе андердога, несмотря на номинально домашний его статус. Это не удивило, ведь противостоял ему «Колос», который перед поединком: а) занимал первое место в турнирной таблице; б) не имел в пассиве еще ни одного поражения в чемпионате. Предматчевый расклад сил отражения в итоговом результате игры не получил.

Встреча началась с дальнего удара в исполнении Болбата, которому точности ой как не хватило. Ответом на это стала приличная активность со стороны игроков «Металлиста 1925», принесшая им свои плоды на 10-й минуте. Ориховский перед воротами своей команды аппетитно дернул за футболку Мартынюка, который готовился нанести удар. Харьковчанин упал на газон, игрок «Колоса» увидел перед собой желтую карточку, а его команда получила пенальти. Тот же Мартынюк пробил с «точки» уверенно – в левый от себя угол. 1:0.

После гола игра стала постепенно перемещаться к воротам «1925-х», но в атаки в исполнении ковалевцев слаженностью не отличались. Зато на 23-й минуте их прорвало. Мякушко одним пасом вывел Болбата, по сути, один на один с Мозилем, но забег игрока «Колоса» прервал Капинус. Рефери квалифицировал нарушение как фол последней надежды. В результате, подопечные Валерия Кривенцова остались вдесятером.

Численное меньшинство номинальным хозяевам ничего не сулило. Однако именно им на 30-й минуте удалось забить еще раз. Успех им принес розыгрыш углового, в котором эффектную точку поставил Русин. 2:0!

В перерыве, желая добиться перелома в матче, наставник «Колоса» Ярослав Вишняк произвел сразу три замены. Игра гостей немного обновилась, но без желаемого переломного эффекта. К тому же, явный кураж на последнем рубеже «Металлиста 1925» поймав Мозиль. Под стать ему действовала в обороне и вся команда. Как следствие, колосовцы создали в натяжкой полтора момента для того, чтобы ответить голом престижа. Был хорошо удар Ориховского под перекладину на 63-й минуте, а на 72-й – харьковскую команду простил Мякушко, не попавший в створ из убойного положения.

2:0 – «Металлист 1925» добился ошеломляющей победы, поверить в которую до матча было сложно. С 8 очками он поднялся на 6 место в таблице, и 10 октября сыграет с «Александрией» на выезде. У «Колоса» 10 очков и вторая позиция в окружении «Шахтера» (лучшие дополнительные показатели) с «Вересом» (худшие показатели). 7 октября ковалевцы примут дома «Ингулец».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

«Металлист 1925» – «Колос» - 2:0

Мартынюк, 10 пенальти; Русин, 30.

Борячук, 21, Мартынюк, 4, Бычек, 77, Мозиль, 90+2 – Ориховский, 10, Чоботенко, 85, Лысенко, 88.

Капинус, 23.

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Мартынюк, Кравченко (Шершень, 25), Габелок (Ю.Потемков, 67), Ременюк, Русин (Бычек, 67) – Борячук (Чирук, 86).

Запасные: И. Потемков, Иванников, Коваленко, Вачиберадзе, Дмитренко, Вендел, Дудик, Пономарь.

«Колос»: Волынец – Черноморец (Емец, 46), Чоботенко, Новак, Золотов (Зозуля, 46), Ореховский, Милько, Мякушко, Исаенко (Попов, 46), Болбат, Безбородько (Лысенко, 71).

Запасные: Маханько, Кузык, Гончаренко, Ставничий, Задоя, Богданов, Соловьев, Ильин.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев)

Удары (в створ): 5 (4) – 17 (6)

Угловые: 3 – 12

Офсайды: 0 – 1

МЕТАЛЛИСТ 1925 – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C