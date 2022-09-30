Валерий КРИВЕНЦОВ: «Мы наигрываем варианты даже с восемью полевыми»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал победу в матче против «Колоса» (2:0).

- Сегодня одержали очень важную для нас победу. Игру можно разделить на две части. Первая до 23-й минуты: мы демонстрировали очень хороший комбинационный футбол, имели преимущество и забили гол. После чего полтора тайма качественно защищались и заслужили эту победу. Я очень доволен отношением ребят к игре.

- Команда полтора тайма играла в меньшинстве, но не только не пропустила, но еще и забила. Это подвиг или удача?

- Мы наигрываем все варианты. Игру в полных составах, с девятью полевыми и даже с восемью. Ребята знают свои маневры, из второй части второго тайма мы перестроились и все вышло так, как мы хотели.

- В этом сезоне впервые на поле вышел Юрий Потомков, как оцените его игру?

- Я удовлетворен. Он хорошо тренируется, получил сегодня свой шанс и достойно сыграл.

- Валерий Сергеевич, до этой игры «Колос» был лидером, ваши ребята выходили на матч против лидера или команды равной себе?

- Мы стараемся на все наши матчи выходить с одной целью – одержать победу. Сегодня выходили на игру против равного нам соперника.