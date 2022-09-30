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30 сентября 2022, 20:30 |
244
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Мы наигрываем варианты даже с восемью полевыми»

Главный тренер «Металлиста 1925» – о победе в меньшинстве против «Колоса»

30 сентября 2022, 20:30 |
244
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Мы наигрываем варианты даже с восемью полевыми»
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал победу в матче против «Колоса» (2:0).

- Сегодня одержали очень важную для нас победу. Игру можно разделить на две части. Первая до 23-й минуты: мы демонстрировали очень хороший комбинационный футбол, имели преимущество и забили гол. После чего полтора тайма качественно защищались и заслужили эту победу. Я очень доволен отношением ребят к игре.

- Команда полтора тайма играла в меньшинстве, но не только не пропустила, но еще и забила. Это подвиг или удача?
- Мы наигрываем все варианты. Игру в полных составах, с девятью полевыми и даже с восемью. Ребята знают свои маневры, из второй части второго тайма мы перестроились и все вышло так, как мы хотели.

- В этом сезоне впервые на поле вышел Юрий Потомков, как оцените его игру?
- Я удовлетворен. Он хорошо тренируется, получил сегодня свой шанс и достойно сыграл.

- Валерий Сергеевич, до этой игры «Колос» был лидером, ваши ребята выходили на матч против лидера или команды равной себе?
- Мы стараемся на все наши матчи выходить с одной целью – одержать победу. Сегодня выходили на игру против равного нам соперника.

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Источник ФК Металлист 1925
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