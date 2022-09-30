Металлист 1925 – Колос – 2:0. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 30 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором выяснят харьковский «Металлист 1925» и «Колос» из Ковалевки. Игра состоится в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало в 17:00.

Харьковская команда подходит к матчу на 6-й позиции в турнирной таблице УПЛ. Она в 4 сыгранных встречах набрала 5 очков. Свою единственную на сегодня победу в сезоне подопечные Валерия Кривенцова одержали за тур к завершающейся международной паузе, обыграв «Ворсклу» – 3:2. Однако после этого харьковчане крупно уступили «Днепру-1» (0:3) и отправились отдыхать.

«Колос» сейчас смотрит сверху не только на «Металлист 1925», а и на другие клубы – он лидер таблицы. В 4 матчах команда трижды выиграла и однажды удовлетворилась ничьей. В итоге у нее 10 очков и лучшие дополнительные показатели, чем у «Шахтера», также имеющего в активе «десятку». Перед паузой в чемпионате кузнецы отпраздновали победу над «Металлистом» – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Колос», за которой можно следить здесь.