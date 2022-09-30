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Чемпионат Украины
Металлист 1925
87 2 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 30 сентября 2022, 18:50
2629
2

Металлист 1925 – Колос – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

30 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 30 сентября 2022, 18:50
2629
2
Металлист 1925 – Колос – 2:0. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В пятницу, 30 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором выяснят харьковский «Металлист 1925» и «Колос» из Ковалевки. Игра состоится в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало в 17:00.

Харьковская команда подходит к матчу на 6-й позиции в турнирной таблице УПЛ. Она в 4 сыгранных встречах набрала 5 очков. Свою единственную на сегодня победу в сезоне подопечные Валерия Кривенцова одержали за тур к завершающейся международной паузе, обыграв «Ворсклу» – 3:2. Однако после этого харьковчане крупно уступили «Днепру-1» (0:3) и отправились отдыхать.

«Колос» сейчас смотрит сверху не только на «Металлист 1925», а и на другие клубы – он лидер таблицы. В 4 матчах команда трижды выиграла и однажды удовлетворилась ничьей. В итоге у нее 10 очков и лучшие дополнительные показатели, чем у «Шахтера», также имеющего в активе «десятку». Перед паузой в чемпионате кузнецы отпраздновали победу над «Металлистом» – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Колос», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Ivan Vismutenko
Этот Металлист какой то более металлический чем предыдущий если в меньшинстве ещё и удваивает преимущество
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+5
Gargantua
у металлиста проблемы с позиционной атакой. Очень тяжко рожают голы против соперника, который не "раскрылся". А тут Колос им помог, подарили пенальти на ровном месте. По организации игры Металлист явно лучше, да еще и в меньшинстве второй забили. Но у Колоса мастерство исполнителей повыше. 
Думаю, один может Колос и отквитает, но сравнять не потянет.
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+1
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