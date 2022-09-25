Милько сделал игру. Колос победил Зарю в товарищеском матче

25 сентября в товарищеском матче «Колос» из Ковалевки победил луганскую «Зарю» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Вадим Милько, капитан команды из Ковалевки. На 31-й минуте он лучше всех сориентировался в штрафной соперника после подачи углового и головой переправил мяч в сетку ворот.

Товарищеский матч

25 сентября, 14:00. Ковалевка

Колос Ковалевка – Заря Луганск – 1:0

Гол: Вадим Милько, 31.

Заря: 1. Александр Сапутин (36. ИНП, 46), 8. Максим Лунев (70. Игорь Кирюханцев, 46), 10. Сергей Булеца (16. Назар Байрук, 82), 14. Максим Хлань (19. Ахмед Алибеков, 46), 20. Вячеслав Чурко (27. Евгений Шахов, 63), 31. Назарий Русин (17. Денис Нагнойный, 46), 32. Максим Имереков, 38. Максим Смиян (2. Богдан Бутко, 46), 68. Кристиан (7. Денис Антюх, 46), 74. Игорь Снурницын (3. Ярослав Кисиль, 82), 77. Олег Данченко (91. Даниил Алефиренко, 72). Главный тренер: Патрик ван Леувен.