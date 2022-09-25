Украина. Премьер лига25 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 25 сентября 2022, 20:11
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Колос – Заря – 1:0. Победный мяч Милько. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Ковалевке 25 сентября
25 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 25 сентября 2022, 20:11
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25 сентября в товарищеском матче «Колос» из Ковалевки победил луганскую «Зарю» со счетом 1:0.
Единственный в матче гол забил Вадим Милько, капитан команды из Ковалевки. На 31-й минуте он лучше всех сориентировался в штрафной соперника после подачи углового и головой переправил мяч в сетку ворот.
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Товарищеский матч
25 сентября, 14:00. Ковалевка
Колос Ковалевка – Заря Луганск – 1:0
Гол: Вадим Милько, 31.
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