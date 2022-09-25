Колос – Заря – 1:0. Победный мяч Милько. Видео гола и обзор матча

25 сентября в товарищеском матче «Колос» из Ковалевки победил луганскую «Зарю» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Вадим Милько, капитан команды из Ковалевки. На 31-й минуте он лучше всех сориентировался в штрафной соперника после подачи углового и головой переправил мяч в сетку ворот.

Товарищеский матч

25 сентября, 14:00. Ковалевка

Колос Ковалевка – Заря Луганск – 1:0

Гол: Вадим Милько, 31.