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25 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 25 сентября 2022, 20:11
439
0

Колос – Заря – 1:0. Победный мяч Милько. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Ковалевке 25 сентября

25 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 25 сентября 2022, 20:11
439
0
Колос – Заря – 1:0. Победный мяч Милько. Видео гола и обзор матча
ФК Колос Ковалевка. Вадим Милько

25 сентября в товарищеском матче «Колос» из Ковалевки победил луганскую «Зарю» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Вадим Милько, капитан команды из Ковалевки. На 31-й минуте он лучше всех сориентировался в штрафной соперника после подачи углового и головой переправил мяч в сетку ворот.

Товарищеский матч

25 сентября, 14:00. Ковалевка

Колос Ковалевка – Заря Луганск – 1:0

Гол: Вадим Милько, 31.

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Источник Sport.ua
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