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Чемпионат Украины
Металлист 1925
30.09.2022 17:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 03:00 | Обновлено 30 сентября 2022, 03:28
29
0

Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 сентября в 17:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги

30 сентября 2022, 03:00 | Обновлено 30 сентября 2022, 03:28
29
0
Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

30 сентября в 17:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист 1925» и «Колос».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Киеве на поле НСК «Олимпийский».

Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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