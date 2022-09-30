30.09.2022 17:00 - : -
Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 03:00 | Обновлено 30 сентября 2022, 03:28
29
0
Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 сентября в 17:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги
30 сентября 2022, 03:00 | Обновлено 30 сентября 2022, 03:28
29
0
30 сентября в 17:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист 1925» и «Колос».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Киеве на поле НСК «Олимпийский».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
Читайте также:Металлист 1925 – Колос. Текстовая трансляция матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2022, 21:52 15
Известный журналист – о переносах матчей в украинском чемпионате
MMA | 29 сентября 2022, 18:00 0
Роман Крыкля на шоу ONE 161 мощнейшими ударами уложил Гуто Иносенте
Футбол | 29.09.2022, 19:04
Футбол | 29.09.2022, 23:59
MMA | 30.09.2022, 01:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.09.2022, 20:23 5
29.09.2022, 14:09 19
28.09.2022, 13:25 84
28.09.2022, 11:15
28.09.2022, 08:16
28.09.2022, 21:18 5
28.09.2022, 23:43 11
Война