В воскресенье, 24-го октября, состоится поединок двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Днепр-1». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
«Динамо» – «Днепр-1» – 1:0
Гол: Цыганков (50)
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Источник — Sport.ua
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