Впервые за 22 года в финале Большого шлема сыграют спортсменки до 20 лет

Лейла Фернандес и Эмма Радукану вписали свои имена в историю

  • 10.09.2021 07:42
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Впервые за 22 года в финале Большого шлема сыграют спортсменки до 20 лет
© US Open

18-летння Эмма Радукану (№150 WTA) и 19-летняя Лейла Фернандес (№73 WTA) сыграют в финале Открытого чемпионата США по теннису.

Британка Радукану обыграла Марию Саккари из Греции, а представительница Канады Фернандес одолела Арину Соболенко из Беларуси. 

Отметим, что впервые за 22 года в финале турнире Большого шлема сыграют спортсменки моложе 20 лет. Последний раз такое случалось в 1999-м году, когда 17-летняя Серена Уильямс в финале US Open обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.

Также Радукану стала самой молодой финалисткой турнира Большого шлема с 2004 года, когда в финале Уимблдона играла 17-летняя Мария Шарапова.

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Источник — Sport.ua

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