Впервые за 22 года в финале Большого шлема сыграют спортсменки до 20 лет

18-летння Эмма Радукану (№150 WTA) и 19-летняя Лейла Фернандес (№73 WTA) сыграют в финале Открытого чемпионата США по теннису.

Британка Радукану обыграла Марию Саккари из Греции, а представительница Канады Фернандес одолела Арину Соболенко из Беларуси.

Отметим, что впервые за 22 года в финале турнире Большого шлема сыграют спортсменки моложе 20 лет. Последний раз такое случалось в 1999-м году, когда 17-летняя Серена Уильямс в финале US Open обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.

Также Радукану стала самой молодой финалисткой турнира Большого шлема с 2004 года, когда в финале Уимблдона играла 17-летняя Мария Шарапова.