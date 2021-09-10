Сказка Фернандес продолжается. Обидчица Свитолиной – в финале US Open

19-летняя канадка Лейла Фернандес (№73 WTA) стала первой финалисткой Открытого чемпионата США по теннису.
В полуфинале она в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.
US Open. Полуфинал
Лейла Фернандес (Канада) – Арина Соболенко (Беларусь) – 7:6 (7:3), 4:6, 6:4
Sabalenka racquet smash. #usopen pic.twitter.com/tB7JYRwyb6— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 10, 2021
Отметим, что Фернандес впервые вышла в финал турнира Большого шлема. На ее счету один титул WTA.
Напомним, в 1/4 финала Лейла заставила капитулировать первую ракетку Украины Элину Свитолину.
В финале канадка встретится с победительницей матча между Эммой Радукану из Великобритании (№150 WTA) и Марией Саккари из Греции (№18 WTA).
Источник — Sport.ua
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