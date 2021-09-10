Сказка Фернандес продолжается. Обидчица Свитолиной – в финале US Open

Арина Соболенко не смогла остановить 19-летнюю канадку

  • 10.09.2021 04:40
  • 1100 просмотров
  • 3 комментария
Сказка Фернандес продолжается. Обидчица Свитолиной – в финале US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

19-летняя канадка Лейла Фернандес (№73 WTA) стала первой финалисткой Открытого чемпионата США по теннису.

В полуфинале она в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.

US Open. Полуфинал
Лейла Фернандес (Канада) – Арина Соболенко (Беларусь) – 7:6 (7:3), 4:6, 6:4

 

 

Отметим, что Фернандес впервые вышла в финал турнира Большого шлема. На ее счету один титул WTA.

Напомним, в 1/4 финала Лейла заставила капитулировать первую ракетку Украины Элину Свитолину.

В финале канадка встретится с победительницей матча между Эммой Радукану из Великобритании (№150 WTA) и Марией Саккари из Греции (№18 WTA).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    temamx2727
    temamx2727, 10.09.2021 06:10
    0
    Ска, так и знал что две молодухи эти в финале будут, надо было ставку ставить))
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    maxno
    maxno, 10.09.2021 05:28
    +2
    Канадка на фарте опять проходит . Фарт может кончится .
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    Spectra
    Spectra, 10.09.2021 05:10
    -1
    Эхх, какой шанс Свитолина просрала, такую Соболенко спокойно можно обыгравать, обидно когда такие доходят до финала берут титулы, но то Свитолины дело не доходит!
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