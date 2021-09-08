Большой шанс упущен. Свитолина покидает US Open, проиграв упорную битву

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче 1/4 финала украинка проиграла 19-летней Лейле Фернандес из Канады (№73 WTA).



US Open. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) – 3:6, 6:3, 6:7(5)

Старт матча шокировал украинских болельщиков, подарив множество флешбеков из прошлого. Элина вышла играть против соперницы так, слово спарринг партнер, которого нужно унизить на корте для того, чтобы Фернандес набралась уверенности. Элина постоянно удобно играла под форхенд левше, которая выигрывала практически все розыгрыши. Пока у Элины проходила мощная первая подача, получалось брать геймы, как только этот элемент дал слабину – Лейла забрала свое. Кроме того, что украинка не создавала видимых проблем оппонентке, она еще и сама ошибалась в простых ситуациях. В общем, все было хуже не придумаешь. Проснулась Элина в восьмом гейме, выиграла несколько розыгрышей в атакующей манере и даже немного поборолась за партию. К тому моменту было уже поздно.





Но перед второй партией появилось хоть что-то, за что можно было зацепиться. Элина наконец-то начала прощупывать бэкхенд канадки и оказалось, что если грузить туда очень много и упорно, результат обязательно придет. Такая атакующая игра привела к тому, что Свитолина очень быстро оформила два брейка и повела 5:1. Но вновь начались проблемы своей подаче, с огромным трудом удалось отбиться от многочисленных брейкпоинтов Лейлы и со второго раза все же сравнять счет по сетам.





А вот в финальной партии все смешалось. Элина почему-то снова отошла от победной тактики и начала получать бомбы от соперницы. И только когда Свитолина начинала уступать в счете, ей удавалось повышать свой уровень игры и возвращаться в этот матч. Украинка несколько раз была на волосок от поражения, но сначала не дала подать канадке на матч при счете 3:5, после чего и сама была близкой к скрытому матчболу, но все же встрече суждено было завершиться на тай-брейке. В финальном гейме Лейла повела 4:1, Элине удалось сравняться на пяти. В этот момент у Фернандес прошел отличный обводящий форхенд по линии, после чего Элина не смогла принять подачу в корт. На этом все и закончилось.



Если взглянуть на финальные цифры, то Элина даже выиграла на три очка больше, но вряд ли это кого-то порадует. Моментами Свитолина играла так, как мы от нее и ожидали, но было слишком много пассивности в игре, на таком уровне это заканчивается очень плохо. Сказка Фернандес продолжается, очень жаль, что мы при этом оказались на обочине.

Также давайте вспомним об ожиданиях перед турниром и сравним с результатом. Вряд ли кто-то ожидал, что будет хотя бы что-то подобное. Большой аппетит пришел уже во время турнира, но мечты есть у всех, а побеждают единицы.

Отметим, что Лейла выиграла все четыре своих тай-брейка на турнире.



Это был восьмой четвертьфинал Элины на турнирах Большого шлема и шестое поражение.



В следующем раунде Фернандес сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии (№9 WTA) или Арины Соболенко из Беларуси (№2 WTA).