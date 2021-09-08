Большой шанс упущен. Свитолина покидает US Open, проиграв упорную битву

Элина почти переломила ход матча с Лейлой Фернандес, но поражения избежать все равно не удалось

  • 08.09.2021 00:26
  • 4508 просмотров
  • 76 комментариев
Большой шанс упущен. Свитолина покидает US Open, проиграв упорную битву
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису. 
 
В матче 1/4 финала украинка проиграла 19-летней Лейле Фернандес из Канады (№73 WTA). 
 
US Open. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) – 3:6, 6:3, 6:7(5)

Старт матча шокировал украинских болельщиков, подарив множество флешбеков из прошлого. Элина вышла играть против соперницы так, слово спарринг партнер, которого нужно унизить на корте для того, чтобы Фернандес набралась уверенности. Элина постоянно удобно играла под форхенд левше, которая выигрывала практически все розыгрыши. Пока у Элины проходила мощная первая подача, получалось брать геймы, как только этот элемент дал слабину – Лейла забрала свое. Кроме того, что  украинка не создавала видимых проблем оппонентке, она еще и сама ошибалась в простых ситуациях. В общем, все было хуже не придумаешь. Проснулась Элина в восьмом гейме, выиграла несколько розыгрышей в атакующей манере и даже немного поборолась за партию. К тому моменту было уже поздно.


 
Но перед второй партией появилось хоть что-то, за что можно было зацепиться. Элина наконец-то начала прощупывать бэкхенд канадки и оказалось, что если грузить туда очень много и упорно, результат обязательно придет. Такая атакующая игра привела к тому, что Свитолина очень быстро оформила два брейка и повела 5:1. Но вновь начались проблемы своей подаче, с огромным трудом удалось отбиться от многочисленных брейкпоинтов Лейлы и со второго раза все же сравнять счет по сетам.


 
А вот в финальной партии все смешалось. Элина почему-то снова отошла от победной тактики и начала получать бомбы от соперницы. И только когда Свитолина начинала уступать в счете, ей удавалось повышать свой уровень игры и возвращаться в этот матч. Украинка несколько раз была на волосок от поражения, но сначала не дала подать канадке на матч при счете 3:5, после чего и сама была близкой к скрытому матчболу, но все же встрече суждено было завершиться на тай-брейке. В финальном гейме Лейла повела 4:1, Элине удалось сравняться на пяти. В этот момент у Фернандес прошел отличный обводящий форхенд по линии, после чего Элина не смогла принять подачу в корт. На этом все и закончилось.
 
Если взглянуть на финальные цифры, то Элина даже выиграла на три очка больше, но вряд ли это кого-то порадует. Моментами Свитолина играла так, как мы от нее и ожидали, но было слишком много пассивности в игре, на таком уровне это заканчивается очень плохо. Сказка Фернандес продолжается, очень жаль, что мы при этом оказались на обочине. 

Также давайте вспомним об ожиданиях перед турниром и сравним с результатом. Вряд ли кто-то ожидал, что будет хотя бы что-то подобное. Большой аппетит пришел уже во время турнира, но мечты есть у всех, а побеждают единицы.

Отметим, что Лейла выиграла все четыре своих тай-брейка на турнире.
 
Это был восьмой четвертьфинал Элины на турнирах Большого шлема и шестое поражение.
 
В следующем раунде Фернандес сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии (№9 WTA) или Арины Соболенко из Беларуси (№2 WTA).

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Elis
    Elis, 08.09.2021 01:03
    0
    vvm2068, 08.09.2021 00:50
    Я поражаюсь, сколько дебилов тут тусуется. И нах они теннис смотрят?
    А де ж ще своє біле пальто вигулювати?
    Самому грати на такому рівні - слабо.
    Відвести на теніс дочку/внучку і впахувати, щоб зробити з неї зірку - слабо.
    Досягти тих самих вершин у своїй професії - читай вище.
    Та тут в принципі лише одна Еліна з яйцями.
    Ссылка
    KeniSan
    KeniSan, 08.09.2021 00:59
    0
    Александр Рой, 08.09.2021 00:56
    Скільки залишилося турнірів до підсумкового? Чи є шанси у Еліни на попадання на підсумковий?
    Шансов уйма. если так будет играть, то должна залететь туда)
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 08.09.2021 00:59
    0
    Анатолій Бобринець, 08.09.2021 00:52
    Ой , тільки не треба робити - з мухи слона . Кураж рано чи пізно пройде , і у канадійки і у англійки , і все стане так як має бути . Я вже наслухався досхочу , про геніальних Андреєсків і Швентеків . Зараз вони грають у той теніс , у який і повинні грати .
    Ну Іга цьогоріч пройшла на усіх 4-х шлемах до 4-го кола. Дуже непогано як для тінейджерки.
    Ссылка
    Анатолій Бобринець
    Анатолій Бобринець, 08.09.2021 00:57
    0
    osso, 08.09.2021 00:45
    Элине не привыкать давать дорогу молодёжи в решающих матчах. Чувствуется благотворительность.
    Це точно ..
    Ссылка
    Александр Рой
    Александр Рой, 08.09.2021 00:56
    0
    Скільки залишилося турнірів до підсумкового? Чи є шанси у Еліни на попадання на підсумковий?
    Ссылка
    Nordenus
    Nordenus, 08.09.2021 00:56
    +1
    Скажу уже в который раз для всех у кого бомбит.
    Поймите, Элина достигла своего потолка еще пару лет назад, на этом все. Она его не пробьет. Чтобы побеждать на БШ, пахать на корте не достаточно, нужно еще иметь талант, которого у Свитолиной к сожалению нет. Так что требовать чего то большего нет смысла. Возможно до конца карьеры Элина так и будет стоять в топ 10, но победы на БШ это не ее уровень, сколько бы мы не мечтали...
    Ссылка
    Віктор Савчук
    Віктор Савчук, 08.09.2021 00:56
    -2
    Еліна ще матиме не один шанс виграти великий турнір, їй лише 27 в неділю буде, на секундочку Серені буде скоро 40 років і вона ще в строю, тобто до пенсії Еліні ще далеко.. І кожна така поразка це як мінімум досвід, який може собі занести в актив з такими гравцями. Все ще попереду, вона бачу незважає нінащо йде вперед, це мені вніц подобається.
    Ссылка
    KeniSan
    KeniSan, 08.09.2021 00:55
    0
    Stanislav Matusevych, 08.09.2021 00:45
    Шкода. Знову передчуття мене не зрадило. Цей результат можна поділити навпіл, як наполовину перемога Лейли та наполовину поразка Еліни. Бо перший сет був точно за лекалами Подороски на РГ-2020. У середині другого вдалося трохи увімкнутися самій і спіймати невеликий спад канадійки. А в третьому знову провал аж до рахунку 2:5. Врятував і довів до тайбрейку характер. Але ж ми всі знаємо, як Еліна грає таї. Матчбол вона суперниці подарувала таким самим чином, як грала більшу частину матчу. Тобто в простій ситуації замість вінерсу з волею - легке накидання під ліво Лейлі.
    За великим рахунком, ми побачили повторення гри на ОІ. Трохи краще, звичайно, бо невимушених було не так багато. Але неправильний вибір тактики (70% гри під ліво, а якісний крос справа я побачив один за всю гру - під кінець третього сету), пасивна гра призводила до того, що весь матч доводилося героічно відіграватися, причому розвалюватися, як та ж Рибакіна у бронзовому матчі ОІ, Лейла не збиралася. На практично одному характері можна взяти медаль (правда, лише тому, що на ОІ поразка у півфіналі не означає припинення боротьби), а ось обіграти завзяту тінейджерку на Шоломі - дзуськи. Хто б там що не казав, Шолом і Олімпіада - це трохи різні речі. Тим більше, за такої підтримки глядачів.
    Особливо шкода тому, що шансів у Еліни на цей Шолом було, мабуть, найбільше з часів сумнозвісної поразки від Халеп на РГ-2017. Якісної стабільної гри не було роками, раптом вона з'явилася, але старі граблі нікуди не поділися. Певний оптимізм все ж може бути присутнім, бо щось почало-таки виходити. А оскільки є гра, є й надія на майбутнє після трьох років безнадії. Подивимось, звісно. І все одно всередині пусто, бо ж такий шанс був...
    Почему вы все про эти удары под левую? Разве это причина? Главная причина, это имя. Элина на каждое имя настраивается по-разному. Поэтому играла сегодня не в полную силу и возможно бы и победила, если б соперница не выдала практически идеальную игру. А если вы играете в теннис, то должны понимать, что есть два варианта: подстроиться под соперника или невзирая ни на что играть в свою игру. Я думаю Элина правильный выбор сделала. Играть не в свою игру, чтоб не дать играть сопернице в свою - очень рискованный вариант, а Свитолина прагматик.
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    Анатолій Бобринець
    Анатолій Бобринець, 08.09.2021 00:52
    0
    Віктор Савчук, 08.09.2021 00:38
    І не кажи. Осака з Кербер такої ж думки. Скоро і Бенчич прилетить від Радукану, а завтра і Соболенко на собі відчує що таке мікс філіпінки з латиносос
    Ой , тільки не треба робити - з мухи слона . Кураж рано чи пізно пройде , і у канадійки і у англійки , і все стане так як має бути . Я вже наслухався досхочу , про геніальних Андреєсків і Швентеків . Зараз вони грають у той теніс , у який і повинні грати .
    Ссылка
    mas133
    online
    mas133, 08.09.2021 00:51
    +1
    Элине явно нужно прибавить в игре у сетки. Вроде уже отыгранная соперница, просто доиграть...но бъет прямо на рокетку сопернице, либо не остро доигрывает. Может стоит пару поиграть параллельно одиночке, либо доп. тренера. Это уже ей виднее.
    А так умничка, я был очень удивлен, как она вернулась в 3й сет и прибавила. А фернандес просто киборг...в 18 лет такие нервы...и так попадать под линии...
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    vvm2068
    online
    vvm2068, 08.09.2021 00:50
    +1
    euro2012_za_2012euro, 08.09.2021 00:49
    Свитолина - сбитая лётчица!
    Сналача старших пропускала к титулам, потом ровесниц, теперь младших...
    Я поражаюсь, сколько дебилов тут тусуется. И нах они теннис смотрят?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 08.09.2021 00:49
    -6
    Свитолина - сбитая лётчица!
    Сналача старших пропускала к титулам, потом ровесниц, теперь младших...
    Ссылка
    vvm2068
    online
    vvm2068, 08.09.2021 00:48
    +1
    Muskrat2, 08.09.2021 00:46
    Экспертом быть не нужно, нужно слушать настоящих экспертов
    Так пойди, послушай
    Ссылка
    Muskrat2
    Muskrat2, 08.09.2021 00:46
    -1
    vvm2068, 08.09.2021 00:45
    Эксперт, пошел бы погулять, проветрится
    Экспертом быть не нужно, нужно слушать настоящих экспертов
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    Vytas Meskauskas, 08.09.2021 00:45
    0
    В теннисе такая не разбериха , нет явных лидеров, первая ракетка вылетила. Сестры старые. Отличный шанс в женском теннисе взят шлем . Теперь мне кажется будет тяжелее . Молодняк с сильной игрой вылазит и очень устойчивый характер за исключением украинок, талантливые. Свитолиной будет теперь тяжело выиграть шлем.
    Ссылка
    vvm2068
    online
    vvm2068, 08.09.2021 00:45
    +1
    Muskrat2, 08.09.2021 00:44
    У Элины Свитолиной никогда шанса не было и быть не может. Сколько вам еще повторять?
    Эксперт, пошел бы погулять, проветрится
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 08.09.2021 00:45
    +2
    Шкода. Знову передчуття мене не зрадило. Цей результат можна поділити навпіл, як наполовину перемога Лейли та наполовину поразка Еліни. Бо перший сет був точно за лекалами Подороски на РГ-2020. У середині другого вдалося трохи увімкнутися самій і спіймати невеликий спад канадійки. А в третьому знову провал аж до рахунку 2:5. Врятував і довів до тайбрейку характер. Але ж ми всі знаємо, як Еліна грає таї. Матчбол вона суперниці подарувала таким самим чином, як грала більшу частину матчу. Тобто в простій ситуації замість вінерсу з волею - легке накидання під ліво Лейлі.
    За великим рахунком, ми побачили повторення гри на ОІ. Трохи краще, звичайно, бо невимушених було не так багато. Але неправильний вибір тактики (70% гри під ліво, а якісний крос справа я побачив один за всю гру - під кінець третього сету), пасивна гра призводила до того, що весь матч доводилося героічно відіграватися, причому розвалюватися, як та ж Рибакіна у бронзовому матчі ОІ, Лейла не збиралася. На практично одному характері можна взяти медаль (правда, лише тому, що на ОІ поразка у півфіналі не означає припинення боротьби), а ось обіграти завзяту тінейджерку на Шоломі - дзуськи. Хто б там що не казав, Шолом і Олімпіада - це трохи різні речі. Тим більше, за такої підтримки глядачів.
    Особливо шкода тому, що шансів у Еліни на цей Шолом було, мабуть, найбільше з часів сумнозвісної поразки від Халеп на РГ-2017. Якісної стабільної гри не було роками, раптом вона з'явилася, але старі граблі нікуди не поділися. Певний оптимізм все ж може бути присутнім, бо щось почало-таки виходити. А оскільки є гра, є й надія на майбутнє після трьох років безнадії. Подивимось, звісно. І все одно всередині пусто, бо ж такий шанс був...
    Ссылка
    osso
    osso, 08.09.2021 00:45
    -3
    Элине не привыкать давать дорогу молодёжи в решающих матчах. Чувствуется благотворительность.
    Ссылка
    LomUs17
    online
    LomUs17, 08.09.2021 00:44
    0
    Топим за Даянку!!!
    Ссылка
    Віктор Савчук
    Віктор Савчук, 08.09.2021 00:44
    +4
    З такою грою скоро буде в топ 3, а там і виграє ТВШ, хватить ото скиглити. Маємо радіти що у нас є така потужна тенісистка, яка може виграти у будь-кого, ну правда і програти може ось такому. Ну то таке, зким не буває, не вона одна програла їй, при тому що Еліна мала найбільше шансів виграти, більше ніж Осака і Кербер.
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