Большой шанс упущен. Свитолина покидает US Open, проиграв упорную битву

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче 1/4 финала украинка проиграла 19-летней Лейле Фернандес из Канады (№73 WTA).
US Open. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) – 3:6, 6:3, 6:7(5)
Старт матча шокировал украинских болельщиков, подарив множество флешбеков из прошлого. Элина вышла играть против соперницы так, слово спарринг партнер, которого нужно унизить на корте для того, чтобы Фернандес набралась уверенности. Элина постоянно удобно играла под форхенд левше, которая выигрывала практически все розыгрыши. Пока у Элины проходила мощная первая подача, получалось брать геймы, как только этот элемент дал слабину – Лейла забрала свое. Кроме того, что украинка не создавала видимых проблем оппонентке, она еще и сама ошибалась в простых ситуациях. В общем, все было хуже не придумаешь. Проснулась Элина в восьмом гейме, выиграла несколько розыгрышей в атакующей манере и даже немного поборолась за партию. К тому моменту было уже поздно.
Но перед второй партией появилось хоть что-то, за что можно было зацепиться. Элина наконец-то начала прощупывать бэкхенд канадки и оказалось, что если грузить туда очень много и упорно, результат обязательно придет. Такая атакующая игра привела к тому, что Свитолина очень быстро оформила два брейка и повела 5:1. Но вновь начались проблемы своей подаче, с огромным трудом удалось отбиться от многочисленных брейкпоинтов Лейлы и со второго раза все же сравнять счет по сетам.
А вот в финальной партии все смешалось. Элина почему-то снова отошла от победной тактики и начала получать бомбы от соперницы. И только когда Свитолина начинала уступать в счете, ей удавалось повышать свой уровень игры и возвращаться в этот матч. Украинка несколько раз была на волосок от поражения, но сначала не дала подать канадке на матч при счете 3:5, после чего и сама была близкой к скрытому матчболу, но все же встрече суждено было завершиться на тай-брейке. В финальном гейме Лейла повела 4:1, Элине удалось сравняться на пяти. В этот момент у Фернандес прошел отличный обводящий форхенд по линии, после чего Элина не смогла принять подачу в корт. На этом все и закончилось.
Если взглянуть на финальные цифры, то Элина даже выиграла на три очка больше, но вряд ли это кого-то порадует. Моментами Свитолина играла так, как мы от нее и ожидали, но было слишком много пассивности в игре, на таком уровне это заканчивается очень плохо. Сказка Фернандес продолжается, очень жаль, что мы при этом оказались на обочине.
Также давайте вспомним об ожиданиях перед турниром и сравним с результатом. Вряд ли кто-то ожидал, что будет хотя бы что-то подобное. Большой аппетит пришел уже во время турнира, но мечты есть у всех, а побеждают единицы.
Отметим, что Лейла выиграла все четыре своих тай-брейка на турнире.
Это был восьмой четвертьфинал Элины на турнирах Большого шлема и шестое поражение.
В следующем раунде Фернандес сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии (№9 WTA) или Арины Соболенко из Беларуси (№2 WTA).
Источник — Sport.ua
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Самому грати на такому рівні - слабо.
Відвести на теніс дочку/внучку і впахувати, щоб зробити з неї зірку - слабо.
Досягти тих самих вершин у своїй професії - читай вище.
Та тут в принципі лише одна Еліна з яйцями.
Поймите, Элина достигла своего потолка еще пару лет назад, на этом все. Она его не пробьет. Чтобы побеждать на БШ, пахать на корте не достаточно, нужно еще иметь талант, которого у Свитолиной к сожалению нет. Так что требовать чего то большего нет смысла. Возможно до конца карьеры Элина так и будет стоять в топ 10, но победы на БШ это не ее уровень, сколько бы мы не мечтали...
За великим рахунком, ми побачили повторення гри на ОІ. Трохи краще, звичайно, бо невимушених було не так багато. Але неправильний вибір тактики (70% гри під ліво, а якісний крос справа я побачив один за всю гру - під кінець третього сету), пасивна гра призводила до того, що весь матч доводилося героічно відіграватися, причому розвалюватися, як та ж Рибакіна у бронзовому матчі ОІ, Лейла не збиралася. На практично одному характері можна взяти медаль (правда, лише тому, що на ОІ поразка у півфіналі не означає припинення боротьби), а ось обіграти завзяту тінейджерку на Шоломі - дзуськи. Хто б там що не казав, Шолом і Олімпіада - це трохи різні речі. Тим більше, за такої підтримки глядачів.
Особливо шкода тому, що шансів у Еліни на цей Шолом було, мабуть, найбільше з часів сумнозвісної поразки від Халеп на РГ-2017. Якісної стабільної гри не було роками, раптом вона з'явилася, але старі граблі нікуди не поділися. Певний оптимізм все ж може бути присутнім, бо щось почало-таки виходити. А оскільки є гра, є й надія на майбутнє після трьох років безнадії. Подивимось, звісно. І все одно всередині пусто, бо ж такий шанс був...
А так умничка, я был очень удивлен, как она вернулась в 3й сет и прибавила. А фернандес просто киборг...в 18 лет такие нервы...и так попадать под линии...
Сналача старших пропускала к титулам, потом ровесниц, теперь младших...
Сналача старших пропускала к титулам, потом ровесниц, теперь младших...
За великим рахунком, ми побачили повторення гри на ОІ. Трохи краще, звичайно, бо невимушених було не так багато. Але неправильний вибір тактики (70% гри під ліво, а якісний крос справа я побачив один за всю гру - під кінець третього сету), пасивна гра призводила до того, що весь матч доводилося героічно відіграватися, причому розвалюватися, як та ж Рибакіна у бронзовому матчі ОІ, Лейла не збиралася. На практично одному характері можна взяти медаль (правда, лише тому, що на ОІ поразка у півфіналі не означає припинення боротьби), а ось обіграти завзяту тінейджерку на Шоломі - дзуськи. Хто б там що не казав, Шолом і Олімпіада - це трохи різні речі. Тим більше, за такої підтримки глядачів.
Особливо шкода тому, що шансів у Еліни на цей Шолом було, мабуть, найбільше з часів сумнозвісної поразки від Халеп на РГ-2017. Якісної стабільної гри не було роками, раптом вона з'явилася, але старі граблі нікуди не поділися. Певний оптимізм все ж може бути присутнім, бо щось почало-таки виходити. А оскільки є гра, є й надія на майбутнє після трьох років безнадії. Подивимось, звісно. І все одно всередині пусто, бо ж такий шанс був...
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