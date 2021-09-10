Молодежный финал. Определилась вторая финалистка US Open

В этом году титул разыграют далеко не фавориты турнира

  • 10.09.2021 07:02
  • 1708 просмотров
  • 3 комментария
Молодежный финал. Определилась вторая финалистка US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

18-летняя британка Эмма Радукану (№150 WTA) стала второй финалисткой Открытого чемпионата США по теннису.

В полуфинале она уверенно одолела Марию Саккари (№18 WTA) из Греции. 

Радукану впервые в карьере сыграет в финале US Open.

US Open. Полуфинал
Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 6:4

В главном поединке турнира Радукану сыграет против Лейлы Фернандес из Канады (№73 WTA). Впервые за 22 года в финале US Open сыграют теннисистки моложе 20-ти лет. Предыдущий раз такое случалось на турнире 1999 года, когда в главном матче сыграли Мартина Хингис и Серена Уильямс.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Mazyr2412
    online
    Mazyr2412, 10.09.2021 07:46
    +1
    Я сподіваюся що Марта уважно спостерігає за турніром. Поки вона носить корону за декілька третіх кругів на шоломах, тінейджерки вже фінал розігрують.
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    Fanat230784
    Fanat230784, 10.09.2021 07:22
    0
    От вам і жіночий теніс. Збожеволіти можна. Думаю, Фернандес візьме шолом . Переконаний в цьому на 85 відсотків..
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    Spectra
    Spectra, 10.09.2021 07:06
    0
    Невероятно, кто бы мог подумать такое в начале турнира, а насчёт финала Эмма разнесла всех на своём пути, но у неё была легче сетка, а Лейла обыграла трёх соперниц из топ-5, но в каждом финале шансы 50 на 50!
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