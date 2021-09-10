Молодежный финал. Определилась вторая финалистка US Open

18-летняя британка Эмма Радукану (№150 WTA) стала второй финалисткой Открытого чемпионата США по теннису.
В полуфинале она уверенно одолела Марию Саккари (№18 WTA) из Греции.
Радукану впервые в карьере сыграет в финале US Open.
US Open. Полуфинал
Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 6:4
В главном поединке турнира Радукану сыграет против Лейлы Фернандес из Канады (№73 WTA). Впервые за 22 года в финале US Open сыграют теннисистки моложе 20-ти лет. Предыдущий раз такое случалось на турнире 1999 года, когда в главном матче сыграли Мартина Хингис и Серена Уильямс.
Believe it, @EmmaRaducanu— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021
You're going to the #USOpen final! pic.twitter.com/x9LsPp6Rog
Источник — Sport.ua
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