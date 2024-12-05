Огромная сумма Коко. Список самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года

Портал Sportico обнародовал список самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года.

Больше всех в этом сезоне заработала третья ракетка мира Коко Гауфф. 20-летняя американка в 2024 заработала 30,4 млн долларов (9,4 млн призовых), что на 8 млн больше по сравнению с прошлым годом. В 2023 она также стала самой высокооплачиваемой спортсменкой.

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Вторая строчка с 22,1 млн долларов у Эйлин Гу – американо-китайской фристайлистки. Интересно, что ее призовые составляют всего 62 тысячи.

Топ-3 замкнула титулованная Ига Свентек – 21,4 млн. На 4-м месте Чжэн Циньвень ($20,6 млн), пятая – Арина Соболенко ($17,7 млн).

Вообще, в топ-15 вошли девять теннисисток, одна фристайлистка, одна гимнастка (Симона Байлз), баскетболистка и три гольфистки.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года