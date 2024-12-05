Огромная сумма Коко. Список самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года
Гауфф во второй сезон подряд заработала больше всех, на этот раз – 30,4 млн долларов
Портал Sportico обнародовал список самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года.
Больше всех в этом сезоне заработала третья ракетка мира Коко Гауфф. 20-летняя американка в 2024 заработала 30,4 млн долларов (9,4 млн призовых), что на 8 млн больше по сравнению с прошлым годом. В 2023 она также стала самой высокооплачиваемой спортсменкой.
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Вторая строчка с 22,1 млн долларов у Эйлин Гу – американо-китайской фристайлистки. Интересно, что ее призовые составляют всего 62 тысячи.
Топ-3 замкнула титулованная Ига Свентек – 21,4 млн. На 4-м месте Чжэн Циньвень ($20,6 млн), пятая – Арина Соболенко ($17,7 млн).
Вообще, в топ-15 вошли девять теннисисток, одна фристайлистка, одна гимнастка (Симона Байлз), баскетболистка и три гольфистки.
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года
- Коко Гауфф (теннис) – $30,4 млн ($9,4 млн призовых)
- Эйлин Гу (фристайл) – $22,1 млн ($0,06 млн призовых
- Ига Свентек (теннис) – $21,4 млн ($8,4 млн призовых)
- Чжэн Циньвень (теннис) – $20,6 млн ($5,6 млн призовых)
- Арина Соболенко (теннис) – $17,7 млн ($9,7 млн призовых)
- Наоми Осака (теннис) – $15,9 млн ($0,87 млн призовых)
- Эмма Радукану (теннис) – $14,7 млн ($0,67 млн призовых)
- Нелли Корда (гольф) – $14,4 млн ($4,4 млн призовых)
- Симона Байлз (гимнастика) – $11,1 млн ($0,135 млн призовых)
- Кейтлин Кларк (баскетбол) – $11,1 млн ($0,1 млн призовых)
- Жасмин Паолини (теннис) – $10,0 млн ($6,5 млн призовых)
- Аттая Титикул (гольф) – $9,1 млн ($7,1 млн призовых)
- Джессика Пегула (теннис) – $8,2 млн ($4,2 млн призовых)
- Елена Рыбакина (теннис) – $7,9 млн ($3,9 млн призовых)
- Лидия Ко (гольф) – $6,7 млн ($3,2 млн призовых)
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