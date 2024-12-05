Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Огромная сумма Коко. Список самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года
Другие новости
05 декабря 2024, 15:11 | Обновлено 05 декабря 2024, 15:25
207
1

Огромная сумма Коко. Список самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года

Гауфф во второй сезон подряд заработала больше всех, на этот раз – 30,4 млн долларов

05 декабря 2024, 15:11 | Обновлено 05 декабря 2024, 15:25
207
1
Огромная сумма Коко. Список самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Портал Sportico обнародовал список самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года.

Больше всех в этом сезоне заработала третья ракетка мира Коко Гауфф. 20-летняя американка в 2024 заработала 30,4 млн долларов (9,4 млн призовых), что на 8 млн больше по сравнению с прошлым годом. В 2023 она также стала самой высокооплачиваемой спортсменкой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая строчка с 22,1 млн долларов у Эйлин Гу – американо-китайской фристайлистки. Интересно, что ее призовые составляют всего 62 тысячи.

Топ-3 замкнула титулованная Ига Свентек – 21,4 млн. На 4-м месте Чжэн Циньвень ($20,6 млн), пятая – Арина Соболенко ($17,7 млн).

Вообще, в топ-15 вошли девять теннисисток, одна фристайлистка, одна гимнастка (Симона Байлз), баскетболистка и три гольфистки.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года

  1. Коко Гауфф (теннис) – $30,4 млн ($9,4 млн призовых)
  2. Эйлин Гу (фристайл) – $22,1 млн ($0,06 млн призовых
  3. Ига Свентек (теннис) – $21,4 млн ($8,4 млн призовых)
  4. Чжэн Циньвень (теннис) – $20,6 млн ($5,6 млн призовых)
  5. Арина Соболенко (теннис) – $17,7 млн ($9,7 млн призовых)
  6. Наоми Осака (теннис) – $15,9 млн ($0,87 млн призовых)
  7. Эмма Радукану (теннис) – $14,7 млн ($0,67 млн призовых)
  8. Нелли Корда (гольф) – $14,4 млн ($4,4 млн призовых)
  9. Симона Байлз (гимнастика) – $11,1 млн ($0,135 млн призовых)
  10. Кейтлин Кларк (баскетбол) – $11,1 млн ($0,1 млн призовых)
  11. Жасмин Паолини (теннис) – $10,0 млн ($6,5 млн призовых)
  12. Аттая Титикул (гольф) – $9,1 млн ($7,1 млн призовых)
  13. Джессика Пегула (теннис) – $8,2 млн ($4,2 млн призовых)
  14. Елена Рыбакина (теннис) – $7,9 млн ($3,9 млн призовых)
  15. Лидия Ко (гольф) – $6,7 млн ($3,2 млн призовых)

По теме:
ФОТО. Легендарный Garden Cup вернулся: Алькарас, Шелтон, Пегула, Наварро
«Ранее запланированное». Свентек сменила PR-менеджера после скандала
Обновлен рейтинг WTA. Одна украинка из топ-100 улучшила позицию
Коко Гауфф Ига Свёнтек Чжэн Циньвень Арина Соболенко Наоми Осака Эмма Радукану Симона Байлз Жасмин Паолини Елена Рыбакина Джессика Пегула гольф гимнастика призовые
Даниил Агарков Источник: Sportico
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Футбол | 04 декабря 2024, 17:46 4
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?

Звездный португалец занял первую строчку рейтинга

«Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру
Футбол | 04 декабря 2024, 15:59 2
«Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру
«Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру

Мануэль Нойер впервые в карьере получил красную карточку

Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05.12.2024, 10:57
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Футбол | 04.12.2024, 23:59
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Элина СВИТОЛИНА: «Предлагали 500 тысяч, чтобы я выступала за другую страну»
Теннис | 05.12.2024, 12:36
Элина СВИТОЛИНА: «Предлагали 500 тысяч, чтобы я выступала за другую страну»
Элина СВИТОЛИНА: «Предлагали 500 тысяч, чтобы я выступала за другую страну»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan Sergeev
Редактори передивіться новину
у всіх по 9,4 млн призових
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 19
Футбол
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
04.12.2024, 07:49 1
Бокс
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем