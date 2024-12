Рууд усомнился в заработанной сумме Радукану за год

Норвежский теннисист Каспер Рууд выразил сомнения по поводу данных, опубликованных в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года, который был опубликован Sportico.

В частности, Рууд усомнился в точности цифр, указывающих на доходы теннисисток, таких как Эмма Радукану, Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

«Это правда, но даже для них (Sportico) это игра в угадайку. Нет никакой возможности, чтобы агент предоставил доступ к контрактам своих игроков, поэтому на самом деле только агент и спортсменка знают настоящие цифры. Им следовало бы писать спортсмены самым высоким предполагаемым заработком» – заявил Рууд.

Радукану, Соболенко и Рыбакина вошли в топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок года, лидером которого является Коко Гауфф.

Соболенко за сезон заработала 17,7 миллиона долларов, из которых 8 миллионов на рекламе. Эмма Радукану в 2024 году заработала 14 миллионов долларов на рекламе, а призовые составили всего 700 тысяч. Елена Рыбакина получила 3,9 миллиона долларов призовых и 4 миллиона долларов на рекламе.

How do you/they know?

Have you seen all of Emma, Aryna and Elena’s contracts with your own eyes?🤔 — Casper Ruud (@CasperRuud98) December 5, 2024

Fair enough, but even for them (sportico) it’s a guessing game.. there’s no way an agent would ever give access to their players contracts so in reality only the agent & player know the real numbers..

they should write «highest estimated payed athletes» in stead.. — Casper Ruud (@CasperRuud98) December 5, 2024