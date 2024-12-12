12 декабря на «Центральный» (Алматы) пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором «Астана» встретится с «Челси». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Астана

Команда не так давно была безусловным чемпионом Казахстана. Но потом в стране изменилась конъюнктура, и это сразу сказалось на проекте. В 2022-м получилось вернуть себе чемпионский титул, но потом снова конкуренты оказывались немного, но сильнее. В том числе и в этом, уже завершившемся розыгрыше национального первенства. Кайрат набрал всего на очко больше, и взял золото. Горожанам остается компенсировать это в Лиге конференций, где они стартовали изначально. Класса подопечным Балаяна хватило, чтобы последовательно летом выбить молдавский Милсами, румынский Корвинул Хунедоара и норвежский Бранн (и как - 3:0 дома после 0:2 в Скандинавии). Но в основном раунде клуб выиграл у Бачки-Тополы и закончила 1:1 с Виторией Гимараэш, но на выезде проиграли и Нью-Сейнтс, и Пафосу.

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Челси

Клуб сейчас представляет любопытную попытку угнаться за двумя зайцами - он претендует и на прогресс в АПЛ, и на успех на международной арене. В целом, синие справляются достаточно хорошо, благо, что у Марески для этого более чем достаточно кадрового потенциала подопечных, наоборот, таким образом получается обеспечить всем игровую практику. Звезды неплохо держатся в Премьер-Лиге, а резервисты (примечательно, что Палмер даже не заявлен тут) выступают в Лиге конференций. Там проблемы были только летом, в квалификации, с Серветтом, с которым обменялись победами, но в ворота швейцарцев забили больше. Но в основном раунде у Мудрика и компании получается уверенно выигрывать у всех. А горемычный армянский Ноа и вовсе получил 0:8!

Статистика личных встреч

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Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу гостей. Но все же с учетом максимально возможного для Европы перелета, из Англии в Алматы, стоит брать нейтральные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,7).