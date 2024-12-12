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Лига конференций
Астана
12.12.2024 17:30 – FT 1 : 3
Челси
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Лига конференций
12 декабря 2024, 19:23 | Обновлено 12 декабря 2024, 19:43
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Дубль за пять минут. Челси резервистами разобрался с Астаной в Казахстане

Пенсионеры одолели соперников 3:1 в матче ЛК, Марк Гию забил дважды: на 14-й и 19-й минутах

12 декабря 2024, 19:23 | Обновлено 12 декабря 2024, 19:43
1116
2
Дубль за пять минут. Челси резервистами разобрался с Астаной в Казахстане
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря состоялся матч 5-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Астана и Челси.

Поединок прошел на стадионе в городе Алматы, Казахстан. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Синие играли резервным составом. Все четыре гола были забиты еще в первом тайме.

Вначале дубль за 5 минут оформил Марк Гию, который отличился на 14-й и 19-й минутах. На 39-й еще один мяч для гостей забил Ренату Вейга, а у хозяев единственным, кто сумел поразить ворота соперников, стал Марин Томасов (45-я минута).

Украинский вингер подопечных Энцо Марески Михаил Мудрик отсутствовал в заявке команды на этот матч из-за болезни.

После пяти сыгранных встреч в третьем по силе еврокубке Челси с 15 очками уверенно лидирует в таблице. У Астаны в активе 4 очка и пока что 24-я позиция, но конкурентам за плей-офф только предстоит провести поединки пятого тура.

Лига конференций 2024/25. 5-й тур, 12 декабря

Астана (Казахстан) – Челси (Англия) – 1:3

Голы: Томасов, 45 – Гию, 14, 19, Вейга, 39

Астана: Сейсен, Вороговский, Бартолец, Калаица, Марочкин, Кажуколовас, Камара (Астанов, 90+1), Аманович (Осеи, 46), Эбонг, Томасов (Грипши, 88), Чарльз (Каримов, 72).

Челси: Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Ачимпонг, Рак-Сакьи (Дайер, 86), Чуквуэмека (Вейл, 67), Вейга, Дьюзбери-Холл, Джордж, Гиу (Меука, 78), Нету (Ампа, 46).

Предупреждение: Аманович (27).

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Ренату Вейга Марк Гию Михаил Мудрик Энцо Мареска Астана Челси Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Dnipro87
Не через хворобу , через те що на нього вже не розраховують
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+1
LexХХХ
Челсі прорвало. Нажаль не нашого Мишка
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0
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