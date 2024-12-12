12 декабря состоялся матч 5-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Астана и Челси.

Поединок прошел на стадионе в городе Алматы, Казахстан. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик не полетел вместе с подопечными Энцо Марески в Казахстане из-за болезни.

Синие впервые в своей истории сыграли на территории Казахстана.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига конференций 2024/25. 5-й тур, 12 декабря

Астана (Казахстан) – Челси (Англия) – 1:3

Голы: Томасов, 45 – Гию, 14, 19, Вейга, 39

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Гию, 14 мин.

ГОЛ! 0:2 Гию, 19 мин.

ГОЛ! 0:3 Вейга, 39 мин.

ГОЛ! 1:3 Томасов, 45 мин.