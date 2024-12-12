Астана – Челси – 1:3. Заморозить пенсионеров не вышло. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги конференций 2024/25
12 декабря состоялся матч 5-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Астана и Челси.
Поединок прошел на стадионе в городе Алматы, Казахстан. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу пенсионеров.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик не полетел вместе с подопечными Энцо Марески в Казахстане из-за болезни.
Синие впервые в своей истории сыграли на территории Казахстана.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига конференций 2024/25. 5-й тур, 12 декабря
Астана (Казахстан) – Челси (Англия) – 1:3
Голы: Томасов, 45 – Гию, 14, 19, Вейга, 39
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Гию, 14 мин.
ГОЛ! 0:2 Гию, 19 мин.
ГОЛ! 0:3 Вейга, 39 мин.
ГОЛ! 1:3 Томасов, 45 мин.
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