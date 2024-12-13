Энцо МАРЕСКА: «Футболисты фантастически справились с погодными условиями»

Энцо Мареска, тренер лондонского «Челси», прокомментировал поединок пятого тура Лиги конференций, в котором его команда уверенно переиграла «Астану» (3:1)

«Это было солидное выступление. Мы знали, что будет довольно холодно, однако игроки постарались быстро адаптироваться. Футболисты фантастически справились с погодными условиями, вчерашним долгим путешествием, и полем, которые было не идеальным для нас. В целом я очень рад за игроков.

Также рад за молодых ребят, которые помогли нам выиграть игру. Я был впечатлен всеми из них. Все играли хорошо, поэтому я доволен.

Что скажу про Марка Гию? Он хорошо справляется. С тех пор, как мы начали, он усердно работал. У нас есть Николас Джексон и Христофер Нкунку, которые хорошо себя показывают, но как только появился шанс сегодня, Марк сыграл правильно.

Наши фанаты на трибунах? Это очень долгое путешествие, и мы очень благодарны им. Даже для них условия были не идеальными, но они были там, и мы действительно это ценим. Теперь, как я уже сказал, нам понадобится их поддержка в воскресенье на матче АПЛ», – сказав Мареска.

К слову, украинец Михайло Мудрик не попал в заявку «Челси» из-за болезни.