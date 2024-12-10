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  4. Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Англия
10 декабря 2024, 19:59 |
2793
0

Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой

Украинцем заинтересовался «Манчестер Юнайтед»

10 декабря 2024, 19:59 |
2793
0
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб.

По информации Sixsports, один из самых известных и титулованных клубов АПЛ «Манчестер Юнайтед» сделал трансфер Михаила приоритетным на зиму и приложат максимум усилий, чтобы приобрести украинца. «Манкунианцы» считают Мудрика качественным активом, который поможет команде решить проблемы в атаке.

«Челси» готов вести переговоры с «МЮ» по трансферу Мудрика уже этой зимой.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».

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трансферы Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед
Дмитро Олійник Источник
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фК Шахрай
"Легендарний клуб зробить все... докладуть максимум зусиль.."  що зробить??
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