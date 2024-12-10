Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб.

По информации Sixsports, один из самых известных и титулованных клубов АПЛ «Манчестер Юнайтед» сделал трансфер Михаила приоритетным на зиму и приложат максимум усилий, чтобы приобрести украинца. «Манкунианцы» считают Мудрика качественным активом, который поможет команде решить проблемы в атаке.

«Челси» готов вести переговоры с «МЮ» по трансферу Мудрика уже этой зимой.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».