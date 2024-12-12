Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аякс – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Аякс
12.12.2024 22:00 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
12 декабря 2024, 02:52 | Обновлено 12 декабря 2024, 02:53
12
0

Аякс – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 12 декабря в 22:00 по Киеву

12 декабря 2024, 02:52 | Обновлено 12 декабря 2024, 02:53
12
0
Аякс – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Фариоли

12 декабря на «Йохан Кройфф Арена» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Аякс» встретится с «Лацио». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Аякс

Команда в прошлом сезоне проваливалась немалую часть розыгрыша Эредивизии. Но в итоге весной получилось взять хотя бы пятое место. Так что новый наставник, Фариоли, помимо попыток исправить положение на внутренней арене (к слову, не очень удачных - ПСВ уже ушел в отрыв), получил шанс показать свои таланты в Лиге Европы. Правда, все могло закончиться позорным вылетом еще в летней квалификации, но Панатинаикоса, которому уступили 0:1 после минимальной победы в Греции, но рекордная серия пенальти завершилась в пользу голландцев. До этого они справились с Войводиной, потом в отборе прошли Ягеллонию. Осенью были новые победы, над Бешикташем, Карабахом и Маккаби, при ничьей с пражской Славией. И только после этого, в прошлом туре, гранд из Амстердама уступив в прошлом туре Реал Сосьедад 0:2 на выезде.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Лацио

Клуб в 2023-м году стал вице-чемпионов Италии - один из лучших показателей вообще за всю историю. Но следующий розыгрыш Серии А начался с осечек. В итоге уже без уволенного Сарри орлы смогли закончить тот чемпионат Италии на 7-й позиции. Летом поднимать команду из столицы на утраченные позиции позвали Барони, и тот, побуксовав на старте, в целом очень даже неплохо справляется - идет с новыми подопечными в плотной группе претендентов на скудетто. Ну а в Лиге Европы отдуваться Марко, по итальянской традиции, выставляет резервистов. Чего более чем достаточно: римская команда в турнире начала с побед над киевским Динамо, Ниццей, Твенте и Порту, и только в ноябре ограничились нулевой ничьей с Лудогорцем.

Статистика личных встреч

Даже странно, что такие гранды не пересекались в еврокубках. И только в 2000-м на Амстердамском неофициальном турнире закончили ничьей 0:0.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны рассматривать голландцев как фаворитов дома. Но гости умеют атаковать - тут ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Аякс
12 декабря 2024 -
22:00
Лацио
Тотал голов больше 2.5 1.69 Сделать ставку
По теме:
Рома – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Астана – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Аякс Лацио Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
Бокс | 11 декабря 2024, 11:14 1
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?

Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил организаторам о своем решении

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 11 декабря 2024, 21:31 0
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Футбол | 11.12.2024, 08:20
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Бенфика – Болонья – 0:0. Как спасал Трубин. Видеообзор матча
Футбол | 12.12.2024, 02:05
Бенфика – Болонья – 0:0. Как спасал Трубин. Видеообзор матча
Бенфика – Болонья – 0:0. Как спасал Трубин. Видеообзор матча
Синьора обидела Пепа. Ювентус дома переиграл Ман Сити
Футбол | 11.12.2024, 23:53
Синьора обидела Пепа. Ювентус дома переиграл Ман Сити
Синьора обидела Пепа. Ювентус дома переиграл Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 15
Футбол
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
10.12.2024, 08:24
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
11.12.2024, 06:23 16
Футбол
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
10.12.2024, 13:24 9
Бокс
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
10.12.2024, 13:02 19
Футбол
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
11.12.2024, 07:46 2
Бокс
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
10.12.2024, 21:28 2
Бокс
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
10.12.2024, 15:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем