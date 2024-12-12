12 декабря на «Йохан Кройфф Арена» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Аякс» встретится с «Лацио». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Аякс

Команда в прошлом сезоне проваливалась немалую часть розыгрыша Эредивизии. Но в итоге весной получилось взять хотя бы пятое место. Так что новый наставник, Фариоли, помимо попыток исправить положение на внутренней арене (к слову, не очень удачных - ПСВ уже ушел в отрыв), получил шанс показать свои таланты в Лиге Европы. Правда, все могло закончиться позорным вылетом еще в летней квалификации, но Панатинаикоса, которому уступили 0:1 после минимальной победы в Греции, но рекордная серия пенальти завершилась в пользу голландцев. До этого они справились с Войводиной, потом в отборе прошли Ягеллонию. Осенью были новые победы, над Бешикташем, Карабахом и Маккаби, при ничьей с пражской Славией. И только после этого, в прошлом туре, гранд из Амстердама уступив в прошлом туре Реал Сосьедад 0:2 на выезде.

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Лацио

Клуб в 2023-м году стал вице-чемпионов Италии - один из лучших показателей вообще за всю историю. Но следующий розыгрыш Серии А начался с осечек. В итоге уже без уволенного Сарри орлы смогли закончить тот чемпионат Италии на 7-й позиции. Летом поднимать команду из столицы на утраченные позиции позвали Барони, и тот, побуксовав на старте, в целом очень даже неплохо справляется - идет с новыми подопечными в плотной группе претендентов на скудетто. Ну а в Лиге Европы отдуваться Марко, по итальянской традиции, выставляет резервистов. Чего более чем достаточно: римская команда в турнире начала с побед над киевским Динамо, Ниццей, Твенте и Порту, и только в ноябре ограничились нулевой ничьей с Лудогорцем.

Статистика личных встреч

Даже странно, что такие гранды не пересекались в еврокубках. И только в 2000-м на Амстердамском неофициальном турнире закончили ничьей 0:0.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны рассматривать голландцев как фаворитов дома. Но гости умеют атаковать - тут ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).