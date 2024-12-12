Орлы летят за еврокубком. Лацио обыграл в Амстердаме Аякс в Лиге Европы
«Лацио» возглавил турнирную таблицу ЛЕ
Сегодня, 12 декабря, состоялись матчи шестого тура Лиги Европы 2024/25.
В Амстердаме «Аякс» сыграл против «Лацио». Римский клуб одержал победу со счетом 3:1. Голы за «орлов» забивали Чауна, Деле-Баширу и Педро. За амстердамцев один гол забил Траоре.
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«Лацио» набрал 13 очков за шесть туров ЛЕ и возглавил турнирную таблицу Этапа лиги, у «Аякса» десять очков.
Следующий матч «Лацио» сыграет 23 января 2025 года против «Реал» Сосьедад, в этот же день «Аякс» сойдется с «РФС».
Лига Европы. 6-й тур, 12 декабря.
Аякс – Лацио – 1:3
Голы: Траоре, 47 – Чауна, 12, Деле-Баширу, 52, Педро, 77.
Loss in the @EuropaLeague. pic.twitter.com/jVhyW7tSzZ— AFC Ajax (@AFCAjax) December 12, 2024
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