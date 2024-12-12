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Лига Европы
Аякс
12.12.2024 22:00 – FT 1 : 3
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
12 декабря 2024, 23:56 |
128
0

Орлы летят за еврокубком. Лацио обыграл в Амстердаме Аякс в Лиге Европы

«Лацио» возглавил турнирную таблицу ЛЕ

12 декабря 2024, 23:56 |
128
0
Орлы летят за еврокубком. Лацио обыграл в Амстердаме Аякс в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Аякс – Лацио

Сегодня, 12 декабря, состоялись матчи шестого тура Лиги Европы 2024/25.

В Амстердаме «Аякс» сыграл против «Лацио». Римский клуб одержал победу со счетом 3:1. Голы за «орлов» забивали Чауна, Деле-Баширу и Педро. За амстердамцев один гол забил Траоре.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Лацио» набрал 13 очков за шесть туров ЛЕ и возглавил турнирную таблицу Этапа лиги, у «Аякса» десять очков.

Следующий матч «Лацио» сыграет 23 января 2025 года против «Реал» Сосьедад, в этот же день «Аякс» сойдется с «РФС».

Лига Европы. 6-й тур, 12 декабря.

Аякс – Лацио – 1:3
Голы: Траоре, 47 – Чауна, 12, Деле-Баширу, 52, Педро, 77.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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