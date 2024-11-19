Сенсация с камбеком! Определен второй финалист Кубка Билли Джин Кинг
Сборная Словакии переиграла команду Великобритании со счетом 2:1
19 ноября состоялось матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 между сборными Великобритании и Словакии.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу теннисисток из Словакии. Обе команды выиграли по одному одиночному поединку, поэтому судьба противостояния решилась в парной игре, которая завершилась поражением британок.
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Вначале Эмма Радукану ожидаемо переиграла Викторию Грунчакову. Затем на корт вышли Кэти Бултер и Ребекка Шрамкова. Бултер выиграла первый сет, но Ребекка переломила ход игры и перевела противостояние в парный матч.
В третьей и финальной игре тандем Виктория Грунчакова / Тереза Михаликова уверенно переиграл дуэт Оливия Николс / Хезер Уотсон со счетом 6:2, 6:2.
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап
1/2 финала. 18 ноября, Малага
Великобритания – Словакия – 1:2
- Эмма Радукану – Виктория Грунчакова – 6:4, 6:4
- Кэти Бултер – Ребекка Шрамкова – 6:2, 4:6, 4:6
- Оливия Николс / Хезер Уотсон – Виктория Грунчакова / Тереза Михаликова – 2:6, 2:6
Словакия впервые с 2002 года сыграет в финале неофициального чемпионата мира по теннису. Тогда сборной эта страны стала чемпионкой турнира, одолев Испанию 3:1.
В решающем поединке они встретятся с командой Италии, которая днем ранее выбила Польшу.
A doubles masterclass 🇸🇰✨— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 19, 2024
Slovakia come back from 1-0 in the tie to beat Great Britain#BJKCup pic.twitter.com/mlkEBbGz0D
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Тим не менш в фіналі Італія фаворит. Навіть якщо Грунчакова або Шмідлова виграють у Бронцетті, Коччаретто чи Тревізан, Паоліні виграє у Шрамковой. А пара в італійок сильніша за словацьку.