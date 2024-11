Сенсация с камбеком! Определен второй финалист Кубка Билли Джин Кинг

19 ноября состоялось матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 между сборными Великобритании и Словакии.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу теннисисток из Словакии. Обе команды выиграли по одному одиночному поединку, поэтому судьба противостояния решилась в парной игре, которая завершилась поражением британок.

Вначале Эмма Радукану ожидаемо переиграла Викторию Грунчакову. Затем на корт вышли Кэти Бултер и Ребекка Шрамкова. Бултер выиграла первый сет, но Ребекка переломила ход игры и перевела противостояние в парный матч.

В третьей и финальной игре тандем Виктория Грунчакова / Тереза Михаликова уверенно переиграл дуэт Оливия Николс / Хезер Уотсон со счетом 6:2, 6:2.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/2 финала. 18 ноября, Малага

Великобритания – Словакия – 1:2

Словакия впервые с 2002 года сыграет в финале неофициального чемпионата мира по теннису. Тогда сборной эта страны стала чемпионкой турнира, одолев Испанию 3:1.

В решающем поединке они встретятся с командой Италии, которая днем ранее выбила Польшу.

