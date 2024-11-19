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ITF
19 ноября 2024, 19:31 | Обновлено 19 ноября 2024, 19:45
585
1

Сенсация с камбеком! Определен второй финалист Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Словакии переиграла команду Великобритании со счетом 2:1

19 ноября 2024, 19:31 | Обновлено 19 ноября 2024, 19:45
585
1
Сенсация с камбеком! Определен второй финалист Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Ребекка Шрамкова

19 ноября состоялось матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 между сборными Великобритании и Словакии.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу теннисисток из Словакии. Обе команды выиграли по одному одиночному поединку, поэтому судьба противостояния решилась в парной игре, которая завершилась поражением британок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вначале Эмма Радукану ожидаемо переиграла Викторию Грунчакову. Затем на корт вышли Кэти Бултер и Ребекка Шрамкова. Бултер выиграла первый сет, но Ребекка переломила ход игры и перевела противостояние в парный матч.

В третьей и финальной игре тандем Виктория Грунчакова / Тереза Михаликова уверенно переиграл дуэт Оливия Николс / Хезер Уотсон со счетом 6:2, 6:2.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/2 финала. 18 ноября, Малага

Великобритания – Словакия – 1:2

  • Эмма Радукану – Виктория Грунчакова – 6:4, 6:4
  • Кэти Бултер – Ребекка Шрамкова – 6:2, 4:6, 4:6
  • Оливия Николс / Хезер Уотсон – Виктория Грунчакова / Тереза Михаликова – 2:6, 2:6

Словакия впервые с 2002 года сыграет в финале неофициального чемпионата мира по теннису. Тогда сборной эта страны стала чемпионкой турнира, одолев Испанию 3:1.

В решающем поединке они встретятся с командой Италии, которая днем ранее выбила Польшу.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Емму шкода (Радукану). Вона виграла тут все. А от Бултер завдання не виконала (до речі, навесні було те саме). Те що Грунчакова (огрядна, між іншим, дівка, але це не заважає їй пристойно грати пару ) з Михаліковою виявляться сильнішими за пару Ніколз/Вотсон особисто для мене стало сюрпризом. Але результат на табло.
Тим не менш в фіналі Італія фаворит. Навіть якщо Грунчакова або Шмідлова виграють у Бронцетті, Коччаретто чи Тревізан, Паоліні виграє у Шрамковой. А пара в італійок сильніша за словацьку.
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