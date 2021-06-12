Уэльс
0 : 0
Швейцария
42’   ТВ-трансляция: 

Уэльс – Швейцария – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы

  • 12.06.2021 15:55
  • 3601 просмотр
  • 8 комментариев
Уэльс – Швейцария – 0:0. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы. Группа А. Тур 1.

Уэльс – Швейцария – 0:0

Шер (30)

 Уэльс: Уорд, Мелам, Б.Дэвис, Родон, К.Робертс, Рэмзи, Аллен, Моррелл, Бэйл, Мур, Джеймс.

Запас: Хеннесси, А. Дэвис, Гантер, Н.Уильямс, Локайер, Уилсон, Т. Робертс, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Дж. Уильямс, Брукс, Левитт

Швейцария: Соммер, Аканджи, Шер, Эльведи, Родригес, Фройлер, Джака, Мбабу, Шакири, Сеферович, Эмболо.

Запас: Мвого, Омлин, Видмер, Закария, Варгас, Цубер, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Джемерт.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Олимпийский стадион (Баку, Азербайджан)

 

41 мин. Сеферович с линии штрафной пробил выше ворот!

38 мин. Швейцарцы владеют тотальным территориальным преимуществом.

Getty Images/Global Images Ukraine

36 мин. Еще один угловой швейцарцев - Мур выбил мяч.

34 мин. Швейцарцы подали два угловых, после которых остроты возле ворот Уэльса не было.

31 мин. Навес Бэйла со штрафного никто не замкнул.

30 мин. Шер сбил Джеймса и сорвал контратаку Уэльса.

29 мин. Владение мячом - 37:63%.

27 мин. УХ! Сеферович пробил от линии штрафной с разворота - мяч пробил рядом с девяткой.

24 мин. Джака неточно пробил с лёта из-за пределов штрафной.

22 мин. После навеса с левого фланга Сеферович головой пробил неточно.

20 мин. Ответ швейцарцев! После прострела с углового Шер эффектно в прыжке пробил пяткой, и Уорд в падении ногой отбил мяч!

19 мин. Швейцарцы контролируют мяч.

Getty Images/Global Images Ukraine

17 мин. Муру оказывают медицинскую помощь после столкновения головами с Мбабу.

15 мин. МОМЕНТ! Мур головой пробил под перекладину, и Соммер в прыжке перевел мяч на угловой!

14 мин. Фройлер сделал неточную передачу в линию атаки.

11 мин. Джака пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в Сеферовича.

9 мин. Швейцарцы больше владеют мячом.

6 мин. Родригес навесил с левого фланга, но у  Мбабу удар не получился.

4 мин. Игра идет в центре поля.

2 мин. Джеймс навесил с левого фланга, и Соммер поймал мяч.

2 мин. Швейцарцы взяли мяч под контроль.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine
 
Getty Images/Global Images Ukraine
 
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики сборной Швейцарии.
 
Getty Images/Global Images Ukraine. Футболисты сборной Швейцарии.
 
Getty Images/Global Images Ukraine. Футболисты сборной Уэльса выходят на предматчевую разминку.
 
Getty Images/Global Images Ukraine. Олимпийский стадион в Баку.
 
Getty Images/Global Images Ukraine. Олимпийский стадион в Баку готов к поединку.
 
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики сборной Уэльса.


В субботу, 12 июня, состоится поединок чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Уэльса и Швейцарии. Матч пройдет в столице Азербайджана Баку на Олимпийском стадионе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Сборные Уэльса и Швейцарии попали в группу А, в которой также находятся Италия и Турция. На прошлом чемпионате Европы «драконы» совершили настоящий прорыв, сумев дойти до полуфинала. На групповой стадии валлийцы заняли первое место в своем квартете, опередив Англию, а в плей-офф разобрались с Северной Ирландией и Бельгией. И только будущий победитель турнира Португалия остановил дерзкого дебютанта.

Сборная Швейцарии, к которой украинские любители футбола в последнее время испытывают особые чувства, ранее участвовала в четырех европейских форумах. На Евро-2016 «Нати» вышли в 1/8 финала, где в серии послематчевых пенальти уступили Польше (основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Швейцария.

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 12.06.2021 16:43
    0
    olshody, 12.06.2021 16:40
    За пропаганду тотализатора!
    А мне интересней архитектура помпезного стадиона, где от границ поля до трибун огромные расстояния. И вспомнил как играли наши в Днепре.)
    Кстати, видно что на этом стадионе газон для такого уровня турнира низкого качества.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 16:40
    0
    Женя Матийчук, 12.06.2021 16:32
    чего минусы ставите
    я не виноват, что больше гола они не забьют, да и тот навряд ли.
    За пропаганду тотализатора!
    А мне интересней архитектура помпезного стадиона, где от границ поля до трибун огромные расстояния. И вспомнил как играли наши в Днепре.)
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 12.06.2021 16:32
    -2
    чего минусы ставите
    я не виноват, что больше гола они не забьют, да и тот навряд ли.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 12.06.2021 16:32
    +2
    Что за трансляция на Футболах? Мы все матчи Евро будем смотреть с рамками по краям ?
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 12.06.2021 16:18
    -3
    тотал меньше будет к гадалке не ходи
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 15:58
    +4
    Кантоны швейцаркие сегодня глотнут уэльского ...сюнца.
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 15:27
    +4
    Кто за Швейцарию тот кантон Уельс рви банкиров и часовщиков и ..удаков
    Ссылка
    Bohdan Shelelyo
    online
      Bohdan Shelelyo, 12.06.2021 12:50
    -3
    Комментарий свернут. Показать
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    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 15:58
    +4
    Кантоны швейцаркие сегодня глотнут уэльского ...сюнца.
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 15:27
    +4
    Кто за Швейцарию тот кантон Уельс рви банкиров и часовщиков и ..удаков
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 12.06.2021 16:32
    +2
    Что за трансляция на Футболах? Мы все матчи Евро будем смотреть с рамками по краям ?
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 12.06.2021 16:43
    0
    olshody, 12.06.2021 16:40
    За пропаганду тотализатора!
    А мне интересней архитектура помпезного стадиона, где от границ поля до трибун огромные расстояния. И вспомнил как играли наши в Днепре.)
    Кстати, видно что на этом стадионе газон для такого уровня турнира низкого качества.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 16:40
    0
    Женя Матийчук, 12.06.2021 16:32
    чего минусы ставите
    я не виноват, что больше гола они не забьют, да и тот навряд ли.
    За пропаганду тотализатора!
    А мне интересней архитектура помпезного стадиона, где от границ поля до трибун огромные расстояния. И вспомнил как играли наши в Днепре.)
    Ссылка
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