Чемпионат Европы. Группа А. Тур 1.

Уэльс – Швейцария – 0:0

Шер (30)

Уэльс: Уорд, Мелам, Б.Дэвис, Родон, К.Робертс, Рэмзи, Аллен, Моррелл, Бэйл, Мур, Джеймс.

Запас: Хеннесси, А. Дэвис, Гантер, Н.Уильямс, Локайер, Уилсон, Т. Робертс, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Дж. Уильямс, Брукс, Левитт

Швейцария: Соммер, Аканджи, Шер, Эльведи, Родригес, Фройлер, Джака, Мбабу, Шакири, Сеферович, Эмболо.

Запас: Мвого, Омлин, Видмер, Закария, Варгас, Цубер, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Джемерт.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Олимпийский стадион (Баку, Азербайджан)

41 мин. Сеферович с линии штрафной пробил выше ворот!

38 мин. Швейцарцы владеют тотальным территориальным преимуществом.

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36 мин. Еще один угловой швейцарцев - Мур выбил мяч.

34 мин. Швейцарцы подали два угловых, после которых остроты возле ворот Уэльса не было.

31 мин. Навес Бэйла со штрафного никто не замкнул.

30 мин. Шер сбил Джеймса и сорвал контратаку Уэльса.

29 мин. Владение мячом - 37:63%.

27 мин. УХ! Сеферович пробил от линии штрафной с разворота - мяч пробил рядом с девяткой.

24 мин. Джака неточно пробил с лёта из-за пределов штрафной.

22 мин. После навеса с левого фланга Сеферович головой пробил неточно.

20 мин. Ответ швейцарцев! После прострела с углового Шер эффектно в прыжке пробил пяткой, и Уорд в падении ногой отбил мяч!

19 мин. Швейцарцы контролируют мяч.

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17 мин. Муру оказывают медицинскую помощь после столкновения головами с Мбабу.

15 мин. МОМЕНТ! Мур головой пробил под перекладину, и Соммер в прыжке перевел мяч на угловой!

14 мин. Фройлер сделал неточную передачу в линию атаки.

11 мин. Джака пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в Сеферовича.

9 мин. Швейцарцы больше владеют мячом.

6 мин. Родригес навесил с левого фланга, но у Мбабу удар не получился.

4 мин. Игра идет в центре поля.

2 мин. Джеймс навесил с левого фланга, и Соммер поймал мяч.

2 мин. Швейцарцы взяли мяч под контроль.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики сборной Швейцарии.



Getty Images/Global Images Ukraine. Футболисты сборной Швейцарии.



Getty Images/Global Images Ukraine. Футболисты сборной Уэльса выходят на предматчевую разминку.



Getty Images/Global Images Ukraine. Олимпийский стадион в Баку.



Getty Images/Global Images Ukraine. Олимпийский стадион в Баку готов к поединку.



Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики сборной Уэльса.



В субботу, 12 июня, состоится поединок чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Уэльса и Швейцарии. Матч пройдет в столице Азербайджана Баку на Олимпийском стадионе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Сборные Уэльса и Швейцарии попали в группу А, в которой также находятся Италия и Турция. На прошлом чемпионате Европы «драконы» совершили настоящий прорыв, сумев дойти до полуфинала. На групповой стадии валлийцы заняли первое место в своем квартете, опередив Англию, а в плей-офф разобрались с Северной Ирландией и Бельгией. И только будущий победитель турнира Португалия остановил дерзкого дебютанта.

Сборная Швейцарии, к которой украинские любители футбола в последнее время испытывают особые чувства, ранее участвовала в четырех европейских форумах. На Евро-2016 «Нати» вышли в 1/8 финала, где в серии послематчевых пенальти уступили Польше (основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Швейцария.