Забарный получил неожиданные новости во Франции. Следствие неудачной игры
Transfermarkt снизил стоимость Ильи
Портал Transfermarkt обновил стоимость украинского центрального защитника французского «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного.
Теперь ценник на 23-летнего футболиста составляет 50 миллионов евро, что на 5 млн меньше, чем было после предыдущего обновления.
В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом.
Также подешевел и другой украинец в Лиге 1 – левый защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь, стоимость которого упала с 900 тысяч евро до 700 тысяч.
Ранее в «Пари Сен-Жермен» прокомментировали кейс Ильи Забарного и Матвея Сафонова.
