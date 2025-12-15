Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
15 декабря 2025, 18:49 |
2249
Забарный получил неожиданные новости во Франции. Следствие неудачной игры

Transfermarkt снизил стоимость Ильи

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Портал Transfermarkt обновил стоимость украинского центрального защитника французского «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного.

Теперь ценник на 23-летнего футболиста составляет 50 миллионов евро, что на 5 млн меньше, чем было после предыдущего обновления.

В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом.

Также подешевел и другой украинец в Лиге 1 – левый защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь, стоимость которого упала с 900 тысяч евро до 700 тысяч.

Ранее в «Пари Сен-Жермен» прокомментировали кейс Ильи Забарного и Матвея Сафонова.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
davim
Новина ні про що. Можна подумати, що Забарний після кожної гри сидить на трансфермаркеті і дивиться як змінилася його трансферна вартість)
odiniznashih
Все эти ценники полная фигня - футболист стоит столько, за сколько его можно продать.
SHN
Забавный был лучшим среди дырявой защиты ПСЖ. 
Ondu
Начинал он лучше в первых матчах.Сейчас он ужасен. Не знаю в психологии проблема или еще в чем то, но пока в ПСЖ с такой игрой он не задержится.
