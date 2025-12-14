Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Испания
14 декабря 2025, 21:42 |
3746
3

Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны

На футболиста претендует «Фенербахче»

14 декабря 2025, 21:42 |
3746
3 Comments
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

28-летний вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины по футболу Виктор Цыганков может вскоре сменить клубную прописку.

По информации турецких СМИ, на украинского вингера претендует 19-кратный чемпион Турции «Фенербахче», который в этом сезоне борется за чемпионство Суперлиги.

В этом сезоне в активе Цыганкова 12 матчей, четыре гола и две результативные передачи.

Ранее на трансфер Цыганкова претендовал еще один прославленный клуб из Турции – «Трабзонспор», за который играют трое украинцев – Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан.

По теме:
Будет ли шанс для Лунина? Реал назвал состав на матч Ла Лиги против Алавеса
Александр Зубков первым из украинцев забил 10 голов за Трабзонспор
ФОТО. Как Шахтер представил нигерийского новичка
Фенербахче трансферы Жирона чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ангелина Калинина – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 14 декабря 2025, 16:30 30
Ангелина Калинина – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 125 в Лиможе

Интер минимально обыграл Дженоа. Малиновский отыграл весь матч
Футбол | 14 декабря 2025, 21:02 0
Интер минимально обыграл Дженоа. Малиновский отыграл весь матч
Интер минимально обыграл Дженоа. Малиновский отыграл весь матч

«Грифонам» не удалось вырвать ничью

Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14.12.2025, 08:23
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Футбол | 14.12.2025, 07:42
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Футбол | 13.12.2025, 22:24
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
Хахаха). Летять качки, летять качки.... Віті воно потрібно? То ліга кротів)
Ответить
+2
Burevestnik
брехня
Ответить
0
cаша зардунов
Чот Фенербахче резко укрепляется
Ответить
0
Популярные новости
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
13.12.2025, 08:11 3
Футбол
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем