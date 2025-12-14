Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны

28-летний вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины по футболу Виктор Цыганков может вскоре сменить клубную прописку.

По информации турецких СМИ, на украинского вингера претендует 19-кратный чемпион Турции «Фенербахче», который в этом сезоне борется за чемпионство Суперлиги.

В этом сезоне в активе Цыганкова 12 матчей, четыре гола и две результативные передачи.

Ранее на трансфер Цыганкова претендовал еще один прославленный клуб из Турции – «Трабзонспор», за который играют трое украинцев – Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан.