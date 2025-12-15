Пчела, которая жалит. Игор Тиаго феерит в сезоне АПЛ за Брентфорд

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 декабря 2025, 19:14 | Обновлено 15 декабря 2025, 19:17
95
0

Ранее бразильский форвард выступал за Крузейро, Лудогорец и Брюгге

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тиаго

Бразильский форвард Игор Тиаго, выступающий за Брентфорд, впечатляет результативностью в Английской Премьер‑лиге.

По итогам ноября Тиаго был признан лучшим игроком АПЛ. Он забил 5 голов в 4 матчах и впервые в истории Брентфорда получил эту награду.

24‑летний бразилец находится в числе конкурентов Эрлинг Холанда за Золотую бутсу АПЛ. Среди экспертов он обсуждается как возможный кандидат в сборную Бразилии.

Игор Тиаго уже забил в текущем сезоне 11 голов в 16 матчах АПЛ. Форварда пчел называют одним из самых ярких открытий сезона.

Ранее Игор Тиаго выступал за бразильский Крузейро и болгарский Лудогорец, а затем за бельгийский Брюгге, откуда летом 2024 года был куплен Брентфордом для усиления атакующей линии.

Статистика Игора Тиаго в сезоне АПЛ

Игор Тиаго чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига статистика лучший бомбардир бомбардиры
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
