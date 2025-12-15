Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 19:16 |
1774
1

Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу

Харьковский клуб попросил ровенчан воздерживаться от популистских заявлений

15 декабря 2025, 19:16 |
1774
1 Comments
Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» выступил с официальным заявлением на фоне сорванного матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса»:

«Металлист 1925» призывает «Верес» и его представителей воздерживаться от популистских заявлений. Ситуация с недоигранным матчем 15-го тура УПЛ уже находится на рассмотрении КДК, который и определит дальнейшую судьбу поединка в соответствии с регламентом. Именно эта инстанция установит, имело ли место нарушение регламента со стороны нашего клуба, произошли ли непредвиденные обстоятельства и произошло ли это по вине клуба, как предусмотрено регламентными нормами и дисциплинарными правилами УАФ.

Обращаем внимание, что публичные призывы решать судьбу матча путем голосования клубов УПЛ, а не в соответствующем органе осуществления футбольного правосудия – КДК, являются манипулятивными, не имеют никаких правовых оснований и нарушают как принципы деятельности органов осуществления футбольного правосудия, так и деятельности УПЛ. В настоящее время Дирекция УПЛ передала рассмотрение этого вопроса именно в КДК УАФ, и вопрос находится в компетенции КДК УАФ, а никакие абсурдные односторонние предложения «Вереса» и мнимые изменения в Регламент никоим образом не повлияют на рассмотрение вопроса, ведь закон не имеет обратной силы. В отличие от «Вереса» мы просим только действовать в рамках регламентных норм и норм дисциплинарных правил.

Отдельно подчеркиваем: распространенные утверждения о якобы отсутствующем питании на стадионе, неисправном или отсутствующем генераторе – не соответствуют действительности. «Металлист 1925» ни разу не делал таких официальных заявлений. Вместо этого, утверждения нашего клуба касались соблюдения спортивного принципа соревнований и готовности взять на себя расходы на логистику футбольного клуба «Верес», от чего мы не отказываемся.

Мы четко объясняли: из-за энергетических проблем в Украине на стадионе в Житомире произошел скачок напряжения, который вывел из строя электрооборудование (предохранители, автоматы и другие элементы системы). Именно это сделало невозможным обеспечение стабильного питания стадиона как от сети, так и от генератора, который, подчеркиваем, был исправен и проверен в день матча, что подтверждено соответствующими актами.

Все документы и официальные заключения от профильных служб по ситуации с электропитанием «Центрального городского стадиона» Житомира были своевременно переданы «Металлистом 1925» в КДК, и сейчас наш футбольный клуб ожидает справедливого решения комитета».

Ранее ситуацию с этим матчем прокомментировал спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда.

По теме:
Цифры и факты. Важнейшие события 16-го тура УПЛ
Верес определился с количеством спаррингов в Турции
Металлист 1925 получил отказ при попытке трансфера голкипера из Первой лиги
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно скандал Украинская Премьер-лига система освещения отключение света Металлист 1925 прерванные матчи Металлист 1925 - Верес КДК УАФ
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Футбол | 15 декабря 2025, 06:23 12
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой

Горняки занимают второе место, уступая черкасскому клубу по личной игре

Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Футбол | 15 декабря 2025, 11:28 3
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский

Бомбардир вскоре подпишет новый контракт с луганской «Зарей»

САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
Футбол | 15.12.2025, 09:38
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
Президент Вереса выступил с заявлением по поводу сорванного матча УПЛ
Футбол | 15.12.2025, 13:09
Президент Вереса выступил с заявлением по поводу сорванного матча УПЛ
Президент Вереса выступил с заявлением по поводу сорванного матча УПЛ
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Футбол | 15.12.2025, 19:01
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
odiniznashih
Что там разбираться - стадиону штраф за неподготовку и переиграть матч.
Ответить
0
Популярные новости
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 27
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 5
Футбол
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 21
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем