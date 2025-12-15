Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу

Харьковский «Металлист 1925» выступил с официальным заявлением на фоне сорванного матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса»:

«Металлист 1925» призывает «Верес» и его представителей воздерживаться от популистских заявлений. Ситуация с недоигранным матчем 15-го тура УПЛ уже находится на рассмотрении КДК, который и определит дальнейшую судьбу поединка в соответствии с регламентом. Именно эта инстанция установит, имело ли место нарушение регламента со стороны нашего клуба, произошли ли непредвиденные обстоятельства и произошло ли это по вине клуба, как предусмотрено регламентными нормами и дисциплинарными правилами УАФ.

Обращаем внимание, что публичные призывы решать судьбу матча путем голосования клубов УПЛ, а не в соответствующем органе осуществления футбольного правосудия – КДК, являются манипулятивными, не имеют никаких правовых оснований и нарушают как принципы деятельности органов осуществления футбольного правосудия, так и деятельности УПЛ. В настоящее время Дирекция УПЛ передала рассмотрение этого вопроса именно в КДК УАФ, и вопрос находится в компетенции КДК УАФ, а никакие абсурдные односторонние предложения «Вереса» и мнимые изменения в Регламент никоим образом не повлияют на рассмотрение вопроса, ведь закон не имеет обратной силы. В отличие от «Вереса» мы просим только действовать в рамках регламентных норм и норм дисциплинарных правил.

Отдельно подчеркиваем: распространенные утверждения о якобы отсутствующем питании на стадионе, неисправном или отсутствующем генераторе – не соответствуют действительности. «Металлист 1925» ни разу не делал таких официальных заявлений. Вместо этого, утверждения нашего клуба касались соблюдения спортивного принципа соревнований и готовности взять на себя расходы на логистику футбольного клуба «Верес», от чего мы не отказываемся.

Мы четко объясняли: из-за энергетических проблем в Украине на стадионе в Житомире произошел скачок напряжения, который вывел из строя электрооборудование (предохранители, автоматы и другие элементы системы). Именно это сделало невозможным обеспечение стабильного питания стадиона как от сети, так и от генератора, который, подчеркиваем, был исправен и проверен в день матча, что подтверждено соответствующими актами.

Все документы и официальные заключения от профильных служб по ситуации с электропитанием «Центрального городского стадиона» Житомира были своевременно переданы «Металлистом 1925» в КДК, и сейчас наш футбольный клуб ожидает справедливого решения комитета».

Ранее ситуацию с этим матчем прокомментировал спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда.