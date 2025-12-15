Украина. Премьер лига15 декабря 2025, 17:33 | Обновлено 15 декабря 2025, 17:41
361
0
ФОТО. Лучший волк месяца. В Полесье вручили приз MVP команды в ноябре
Голкипер Евгений Волынец получил памятную награду
Определен лучший игрок житомирского «Полесья» за прошлый месяц.
Вратарь Евгений Волынец назван MVP ноября по версии болельщиков.
Голкипер получил награду для лучшего игрока «Полесья» в ноябре 2025 года.
За Евгения проголосовало 70,7% болельщиков от общего числа респондентов.
Полесье занимает третье место в УПЛ (30 очков) перед зимней паузой.
Евгений Волынец в текущем сезоне сыграл за волков 13 матчей УПЛ и 2 поединка Лиги конференций.
ФОТО. Лучший волк месяца. Евгений Волынец стал MVP Полесья в ноябре
