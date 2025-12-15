ФОТО. Лучший волк месяца. В Полесье вручили приз MVP команды в ноябре

Определен лучший игрок житомирского «Полесья» за прошлый месяц.

Вратарь Евгений Волынец назван MVP ноября по версии болельщиков.

Голкипер получил награду для лучшего игрока «Полесья» в ноябре 2025 года.

За Евгения проголосовало 70,7% болельщиков от общего числа респондентов.

Полесье занимает третье место в УПЛ (30 очков) перед зимней паузой.

Евгений Волынец в текущем сезоне сыграл за волков 13 матчей УПЛ и 2 поединка Лиги конференций.

ФОТО. Лучший волк месяца. Евгений Волынец стал MVP Полесья в ноябре